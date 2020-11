Désormais élu, que va faire Joe Biden sur le plan économique ?

Après une course très serrée, et un long suspense, Joe Biden a été désigné 46ème président des États-Unis. Au pouvoir pour les quatre prochaines années, l'ancien vice-président de Barack Obama a devant lui de nombreux chantiers à lancer prochainement, notamment en ce qui concerne l'économie. Deux axes principaux devraient le guider, en plus d'un plan de relance contre le coronavirus : la transition climatique et la défense de la classe moyenne.

Plus de dépenses pour la santé et l'éducation

Sur ce dernier point, le président élu veut augmenter les dépenses en faveur du logement, de la santé et de l’éducation. Il souhaite également rénover les écoles et alléger la dette des étudiants américains. Une partie de ces nouvelles dépenses seront financées par des hausses d'impôts pour les plus riches et les entreprises.

Rejoindre à nouveau l'accord de Paris

Concernant la transition écologique, Joe Biden a la ferme intention de rétropédaler et de rejoindre l'accord de Paris. Sortir de cette accord était l'une des mesures fortes du mandat de Donald Trump. Dans ce pays où la voiture est reine, il promet de se détourner de l'industrie pétrolière, mais aussi d'investir fortement dans les énergies vertes et de renforcer les efforts en faveur de l'environnement. Son objectif affiché est la neutralité carbone des États-Unis en 2050.

Vers un plan de relance pour l'économie

Alors que la première puissance mondiale est le pays le plus endeuillé par le coronavirus, Joe Biden est également très attendu sur la lutte contre le virus. Sur le plan sanitaire d'une part, mais aussi sur le plan économique. Pour remettre à flot le géant, les Américains réclament un plan de relance. Un dossier qui s'annonce épineux.

Une normalisation des relations avec l'Union européenne

Sur le volet international, le président élu devrait normaliser les relations de son pays avec l'Union européenne et donc en partie arrêter la guerre des taxes entre les deux blocs. Néanmoins, les relations resteront certainement tendues avec la Chine, même si les discussions pourraient être moins explosives que sous l'ère Trump.

Mais ce programme économique, Joe Biden aurait peut-être beaucoup de mal à le mettre en place. Particularité du système politique aux États-Unis : le président propose et le Congrès dispose. Si Joe Biden n'obtient pas une majorité démocrate claire au Sénat, cela pourrait donc mettre à mal ses projets.