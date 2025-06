Crash aérien en Inde : le patron de Boeing annule sa venue au salon du Bourget

Après le crash meurtrier jeudi d'un appareil de l'avionneur américain en Inde, le patron de Boeing a décidé d'annuler sa venue au salon de l'aéronautique du Bourget (France) la semaine prochaine. Ce dernier, qui se tient tous les deux ans au Bourget au nord de Paris, est le plus important événement du genre dans le monde.

Le patron de Boeing a décidé d'annuler sa venue au salon de l'aéronautique du Bourget (France) la semaine prochaine, après le crash meurtrier jeudi d'un appareil de l'avionneur américain en Inde, selon un message à ses employés obtenu vendredi par l'AFP.

"Stephanie (Pope, responsable de l'aviation commerciale) et moi avons annulé nos projets d'assister (au salon) pour rester avec nos équipes et consacrer notre attention à notre client et à l'enquête", a indiqué Kelly Ortberg. Le dirigeant a réitéré ses "condoléances les plus sincères" pour le crash d'un Boeing 787 d'Air India sur un quartier résidentiel d'Ahmedabad dans le nord de l'Inde, qui a fait au moins 265 morts.

"Une équipe de Boeing est prête à aller en Inde"

Le salon international de l'aéronautique et de l'espace, qui se tient tous les deux ans au Bourget au nord de Paris, est le plus important événement du genre dans le monde. Quelque 2.400 exposants de 48 pays, avec les Etats-Unis comme premier participant international, vont s'y retrouver pendant une semaine à partir de lundi.

Boeing et son rival européen Airbus s'y affrontent traditionnellement à coups de commandes d'appareils, mais la catastrophe d'Air India risque de jeter une ombre sur le programme de l'entreprise américaine. "La sécurité est un pilier de notre secteur et au coeur de tout ce que nous faisons. Nos experts techniques se tiennent prêts à porter assistance aux enquêteurs pour comprendre les circonstances" du crash, a ajouté Kelly Ortberg.

"Une équipe de Boeing est prête à aller en Inde", a-t-il précisé, en disant avoir discuté avec la directrice de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) Jennifer Homendy pour lui signifier "notre soutien plein et entier au processus d'enquête". Le patron de Boeing a en outre appelé à "ne pas spéculer sur l'accident, et (à) laisser les enquêteurs faire leur travail", toujours dans ce message.

Un des passagers de l'avion a survécu

Vendredi, les fouilles se sont poursuivies en Inde sur le lieu de l'accident du vol 171, dans un quartier résidentiel d'Ahmedabad. Un des passagers de l'avion, qui transportait 242 personnes, a survécu à l'accident, survenu juste après son décollage à destination de Londres.

Selon le dernier bilan fourni par un responsable de la police locale, les sauveteurs ont déjà extirpé 265 corps des débris de l'avion et des bâtiments sur lesquels il s'est écrasé. Vendredi, le président exécutif d'Airbus a exprimé au nom de son entreprise ses "condoléances aux victimes, aux familles des victimes du vol d'Air India".

"On travaille tous très, très fort dans cette industrie pour que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, c'est une tragédie", a déclaré Guillaume Faury lors du Paris Air Forum, des conférences organisées avant le salon du Bourget à La Défense (ouest de Paris). Lors du même événement, le directeur général d'Air France-KLM a déploré une "grande tragédie" et adressé ses pensées "aux familles" des victimes et à Air India.

Benjamin Smith, dont les compagnies exploitent 34 Boeing 787 (24 chez KLM et 10 chez Air France), a remarqué que "les informations sont plutôt limitées" sur les circonstances de la catastrophe, mais assuré que "nous avons toujours toute confiance en cet avion".