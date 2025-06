Crash aérien en Inde : l'avion s'est écrasé sur une fac de médecine, faisant plusieurs dizaines de victimes

Outre les personnes décédées à bord de l'avion, qui s'est écrasé à Ahmedabad en Inde ce jeudi, au moins une trentaine de pensionnaires d'une fac de médecine aux alentours ont également perdu la vie. L'engin s'est encastré dans une partie de l'établissement, dégageant une épaisse fumée visible depuis les quatre coins de la ville.

Ce jeudi, au moins 204 des 242 personnes à bord d'un Boeing 787-8 de la compagnie Air India, reliant l'aéroport d'Ahmedabad à Londres, sont décédées suite au crash de l'appareil. Un épisode tragique, qui a également fait plusieurs victimes externes à l'engin, ce dernier s'étant écrasé sur une faculté de médecine.

Une trentaine de corps inanimés

Des images diffusées par la télévision indienne montrent qu'une partie de l'avion a percuté l'établissement, probablement au niveau d'une zone abritant dortoirs et réfectoire. Un responsable de la police locale a indiqué aux médias qu'une trentaine de corps inanimés avaient déjà été retrouvés sur les lieux de l'accident.

Un bilan qui s'explique notamment par le fait que l'avion était encore très chargé en carburant, augmentant l'intensité de l'explosion après la collision. Une épaisse fumée noire était ainsi visible dans la ville d'Ahmedabad en début d'après-midi.

Si les autorités n'ont pas encore confirmé la cause de l'accident ni son bilan définitif, il est d'ores et déjà plus lourd que le dernier similaire ayant eu lieu sur le territoire indien. Pour rappel, en 2010, un avion d'Air India en provenance de Dubaï s'était écrasé dans le sud de l'Inde. 158 personnes avaient perdu la vie, huit parvenant à s'extraire des décombres.