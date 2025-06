EN DIRECT - Crash aérien en Inde : 204 corps retrouvés, «apparemment aucun survivant», selon le chef de la police locale

Un avion de la compagnie Air India, transportant 242 personnes, et devant relier l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde, à Londres, s'est écrasé au décollage. Selon le chef de la police locale, il n'y aurait apparemment "aucun survivant".

Un avion de la compagnie Air India, opéré par un Boeing 787 Dreamliner, s'est écrasé au décollage à l'aéroport d'Ahmedabad. L'appareil, dans lequel avaient pris place 242 personnes, devait relier cette ville du nord-ouest de l'Inde à Londres. Selon le chef de la police locale, il n'y aurait apparemment "aucun survivant".

204 corps ont été retrouvés, indique le chef de la police d'Ahmedabad

"Nous sommes en contact avec Air India concernant le vol 171 et nous nous tenons prêts à les soutenir. Nos pensées vont aux passagers, à l'équipage, aux premiers intervenants et à toutes les personnes concernées", a indiqué le groupe dans un message transmis à l'AFP.

Le roi Charles III se dit "extrêmement choqué"

Le roi Charles III s'est dit jeudi "extrêmement choqué" par le crash. "Nos prières particulières et notre sympathie la plus profonde accompagnent les familles et les amis de ceux qui sont affectés par cet épouvantable et tragique incident dans tant de pays, alors qu'ils attendent des nouvelles de leurs proches", a déclaré le souverain britannique.

"Il semble qu'il n'y ait aucun survivant" parmi les 242 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion à destination de Londres qui s'est écrasé jeudi après le décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, a déclaré le commissaire de police de la ville à l'AFP. "L'appareil est tombé sur un quartier résidentiel, comprenant des bureaux. Le crash a fait d'avantage de victimes", ajouté le chef de la police d'Ahmedabad GS Malik.

Qui étaient les personnes à bord ?

"Il y avait 242 personnes à bord", dont deux pilotes et 10 membres d'équipage de cabine, a précisé l'aviation civile. Parmi les personnes qui étaient à bord, figuraient 169 Indiens, 53 Britanniques, sept Portugais et un Canadien, selon la compagnie aérienne indienne.

242 passagers se trouvaient à bord du vol de la compagnie Air India qui s'est écrasé jeudi sur l'aéroport d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, a-t-on appris auprès d'une source aéroportuaire locale. L'appareil, un long courrier de type Boeing 787, a décollé à 13h39 locales (08h09 GMT) et s'est écrasé juste après son envol "hors du périmètre de l'aéroport" après avoir émis un appel d'urgence, a précisé la direction dans une déclaration.

"Il a lancé un appel d'urgence (MAYDAY) au contrôleur aérien, qui n'a ensuite plus eu aucun contact avec l'appareil", indique le communiqué, ajoutant que l'avion "s'est écrasé au sol à l'extérieur du périmètre de l'aéroport".