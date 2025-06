Boeing : quatre jours après le crash du 787 en Inde, un autre appareil d'Air India contraint de faire demi-tour après son décollage

Moins d'une semaine après le crash du Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India à destination de Londres, un appareil identique, en route vers New Delhi, a dû revenir à son aéroport d'origine quelques instants après le décollage après que le pilote a signalé un "problème technique".

Un Boeing 787-8 d'Air India de nouveau au cœur des préoccupations. Ce lundi, un Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India, le modèle identique à celui qui s'est écrasé la semaine dernière en Inde, est revenu à Hong Kong peu de temps après son décollage.

Des vérifications sur l'appareil par "précaution"

Le vol AI315 devait rejoindre New Delhi en Inde, mais après avoir constaté un "problème technique", les pilotes ont décidé de faire demi-tour, explique la compagnie aérienne dans un communiqué. Aucun détail sur les origines et la nature de ce problème n'ont été donnés. L'appareil a atterri sans encombre à Hong-Kong et des mesures de vérifications sont en cours par "précaution".

Selon les enregistrements de vol, publiés sur le site de surveillance du trafic aérien LiveATC.net et examinés par Reuters, l'un des pilotes a dit aux contrôleurs aériens sa volonté de rester à proximité de son aéroport de départ : "Peut-être que nous reviendrons et atterrirons à nouveau à Hong Kong une fois que nous aurons résolu le problème".

Boeing dans la tourmente

Cet événement intervient quatre jours après le crash à Ahmedabad, en Inde, d'un Boeing 787-8, quelques instants après son décollage. Une tragédie qui a fait près de 280 morts. Seul un homme est sorti vivant de cet accident, dont les origines sont toujours sous enquête, les deux boîtes noires ayant été retrouvées.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent donc pour Air India, mais aussi pour Boeing. Car comme l'a révélé le Daily Telegraph, un 787 de la flotte d'American Airlines a dû réaliser quatre atterrissages d'urgence en mois d'un mois, en janvier dernier. Cette accumulation d'incidents avec le fleuron du constructeur américain, présent dans la flotte de plus de 80 compagnies dans le monde, a fait plonger l'action de Boeing à la bourse de New York.