Crash du Boeing 787 d'Air India : l'alimentation en kérosène a été coupée avant l'impact, indique le rapport d'enquête préliminaire

Le 12 juin dernier, un Boeing 787 de la compagnie Air India s'écrasait quelques secondes après son décollage de la ville d'Ahmedabad, faisant au total 260 victimes. Un mois après, le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens a divulgué ce samedi les premiers éléments sur les circonstances de la catastrophe récoltés grâce à l'étude des boîtes noires.

Dans ce rapport d'enquête préliminaire d'une quinzaine de pages, on apprend que les interrupteurs d'alimentation en kérosène des moteurs de l'avion d'Air India se sont mis en position "arrêt" juste avant l'impact au sol.

"Mayday, Mayday, Mayday"

Le rapport indique que l'avion a atteint une vitesse de 180 noeuds, soit 333km/h, quand les interrupteurs d'alimentation en carburant sont passés de la position "run" (ouvert) à la position "cutoff" (arrêt) pour le premier moteur, puis une seconde plus tard, pour le deuxième. Un élément qui a surpris les pilotes.

Dans l'enregistrement de leurs conversations dans le cockpit, un des pilotes interroge son collègue sur les raisons qui l'ont poussé à couper l'alimentation en carburant. Ce dernier lui répond qu'il ne l'a pas fait. Moins d'une minute plus tard, un message de détresse est envoyé, "Mayday, Mayday, Mayday", juste avant que l'appareil ne s'écrase sur des habitations.

L'avion a commencé à perdre de l'altitude avant même de quitter le périmètre de l'aéroport. Les contrôleurs aériens ont demandé des explications sur les raisons du message de détresse, mais ils n'ont jamais eu de réponse. Ils ont vu l'avion s'écraser et ont immédiatement prévenu les secours. 241 personnes étaient présentes à bord, seulement une a survécu. 19 personnes ont été tuées au sol, portant le bilan à 260 morts.

Une enquête qui "va encore prendre des mois, si ce n'est plus"

Ce rapport préliminaire ne tire aucune conclusion et n'attribue aucune responsabilité. L'enquête, qui va sans doute se concentrer sur l'origine du mouvement des deux interrupteurs, "va encore prendre des mois, si ce n'est plus", a précisé le ministre délégué à l'Aviation civile indien, Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

Boeing et Air India n'ont fait aucun commentaire sur ce rapport. Dans un communiqué, le constructeur américain dit continuer "de soutenir l'enquête et nos clients". Même chose du côté de la compagnie aérienne qui affirme qu'elle continuera de "coopérer pleinement avec l'AAIB et les autres autorités".