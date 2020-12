Covid-19 : nombre record de morts en Allemagne, au premier jour d'un reconfinement partiel

L'Allemagne a annoncé mercredi avoir enregistré un nombre record de décès liée à la pandémie de Covid-19, au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel pour tenter de limiter la propagation de la pandémie. Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à plus de 23.000. 27.728 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch, un niveau proche du record journalier de près de 30.000 atteint vendredi dernier.

Le précédent record de morts en une journée avait été atteint vendredi dernier, avec près de 600, et la situation des soins intensifs dans le pays devient préoccupante. Au total, quelque 83% des lits en réanimation sont occupés dans les cliniques du pays, a indiqué mercredi matin la fédération de la médecins intensive (Divi).

Restrictions jusqu'au 10 janvier

Ces annonces viennent alourdir un peu plus le climat dans le pays avec l'extension des restrictions de déplacement. Les Allemands ont retrouvé mercredi le confinement partiel qu'ils avaient connu durant plusieurs semaines au printemps, avec la fermeture de tous les commerces "non essentiels" et des écoles.

Jusqu'au 10 janvier au moins, les autorités souhaitent "mettre en application dans tout le pays le principe de 'nous restons à la maison'", selon le texte de la résolution adoptée dimanche à l'issue d'une réunion de crise entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 États régionaux.

Manque de personnel hospitalier

S'ils sont enjoints de limiter drastiquement leurs contacts et d'éviter les voyages dans le pays et à l'étranger, les Allemands ne sont pas soumis à des autorisations pour sortir de chez eux et n'ont jamais jusqu'ici subi un confinement aussi strict que celui imposé par exemple en France.

Ces mesures visent à ne pas provoquer d'"engorgement" du système hospitalier alors que le manque de personnel se fait déjà sentir dans de nombreux établissements et que certains services de soins intensifs arrivent au bout de leurs capacités.