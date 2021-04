Covid-19 au Royaume-Uni : face aux terrasses bondées, l'inquiétude des scientifiques

REPORTAGE

Au Royaume-Uni, les pubs et les restaurants ont rouvert leurs terrasses après quatre mois de confinement strict. Une réouverture qui, depuis cinq jours, a donné lieu à des rassemblements où les distanciations sociales ne semblent pas très bien respectées. Le gouvernement et les scientifiques s’inquiètent et parlent de replacer la capitale sous certaines restrictions pour éviter une remontée des cas de Covid-19.

Inquiétude des scientifiques

Depuis cinq jours, les rues sont bondées de Londoniens assis en terrasses avec peu de distance entre eux. Alors, après la joie de retourner en terrasse, c’est désormais l’inquiétude qui règne. Depuis lundi, nombreux sont ceux à se retrouver chaque soir à boire des bières au même endroit.

Ces foules inquiètent la communauté scientifique, notamment l’infectiologue Anthony Harnden : "Je suis vraiment inquiet après les scènes que l'on a pu voir à Londres où les gens profitent des terrasses sans que les distances soient respectées", dit-il à Europe 1. "Le danger avec une remontée des cas, c'est que le niveau de transmission augmente aussi, et avec ce nouveau variant sud-africain, on ne veut vraiment pas que cela devienne majeur dans le pays parce que le vaccin n'est pas très efficace contre lui."

Des tests pour contrôler la propagation du variant sud-africain

Dans le sud-ouest de la capitale britannique, près de 70 cas de variant sud-africain ont été détectés. Des tests sont effectués en masse dans les trois quartiers concernés pour contrôler sa propagation. Izabella, 24 ans, habite dans le sud-est et fait partie de ceux qui profitent pleinement de la réouverture des pubs. Tout cela ne l'affole pas vraiment. "Je pense qu'il y a toujours un risque, mais je suis certaine que tout le monde a pris les précautions nécessaires pour assurer que tout le monde soit protégé."

Reste que si les cas continuent d’augmenter, des confinements locaux pourraient être de nouveau remis en place dans la capitale.