Coronavirus : New York entame la deuxième phase de son déconfinement

REPORTAGE

Une nouvelle étape vers le retour "à la normale" pour New York, anciennement épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis. La ville entame la deuxième phase de son plan de relance économique, qui en compte quatre, avec la réouverture des commerces non-essentiels. La journée était très attendue par les habitants de la Grosse Pomme, y compris par les plus jeunes : les aires de jeu extérieures, ou playground, sont à nouveau accessibles depuis ce lundi. Les écoles restent en revanche fermées.

Coiffeur, restaurants en terrasse et aires de jeu

Les New Yorkais les plus âgés se sont, quant à eux, précipités chez le coiffeur. Benoit Peyrouse vient de rouvrir les portes de son salon de Brooklyn, équipé de son masque et de sa visière de protection. "C'est extraordinaire, aujourd'hui c’est vraiment une journée plaisir", confie-t-il. "Trois mois sans travail, sans pouvoir faire de chiffre d’affaires c’est très compliqué, surtout à New York en payant des loyers. Les gens ont regardé tous les jours quand est-ce qu’on allait rouvrir, et dès qu’on a envoyé un e-mail et qu'on a posté sur Instagram, trente minutes après on était complet pour deux semaines !"

La bonne humeur et le soulagement priment, malgré l'interdiction persistante de s'occuper des barbes. Il faudrait pour cela enlever le masque.

Un déconfinement prudent, pour éviter une rechute

Les restaurants peuvent également servir, mais uniquement en terrasse ou à emporter. Du côté des buildings de Manhattan, les bureaux sont à nouveau accessibles aux salariés.

Mais il ne faut pas s'y tromper : New York rouvre lentement et prudemment pour éviter une rechute. La ville,lourdement endeuillée avec près de 22.000 morts du nouveau coronavirus, fait désormais figure d'exception. Les cas de coronavirus sont en hausse aux Etats-Unis, avec +15% ces dernières semaines, essentiellement dans des États du Sud et de l'Ouest qui ont rouvert trop vite, comme le Texas et la Floride.