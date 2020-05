Coronavirus : "En Chine, le consommateur est devenu frugal"

INTERVIEW

Depuis plusieurs semaines, la Chine poursuit son déconfinement. Mais malgré la levée de nombreuses contraintes, la situation économique suscite toujours autant d’inquiétude. "En Chine, le consommateur est très prudent. La consommation est toujours 8 à 10% en dessous du niveau d’avant la crise. Le consommateur chinois est devenu frugale", a estimé l’économiste Patrick Artus, samedi soir sur Europe 1.

"Les gens étaient deux mois chez eux, ils ont réfléchi et vu qu’on pouvait faire autre chose que consommer frénétiquement. Ce qu’on voit en Chine, c’est une grande prudence du consommateur mais aussi des entreprises, puisque le niveau des investissements est bien inférieur à celui d’avant la crise", a ajouté le membre du comité exécutif de Natixis.

"On a changé la façon dont on consomme"

Patrick Artus a, plus largement, constaté un profond changement des mentalités et des modes de consommation, en Chine comme ailleurs dans le monde. "On a changé la façon dont on consomme. Ce qui est très impressionnant c’est la hausse énorme de la consommation en ligne par rapport à la consommation traditionnelle, or vous ne consommez pas la même chose", a ainsi relevé l’économiste.

"Il reste également le problème des normes sanitaires : on a peut-être moins envie d’aller dans un magasin ou dans un restaurant", a jugé Patrick Artus.