Coronavirus : aux Etats-Unis, une épidémie toujours incontrôlable

Aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus est loin d'être sous contrôle. Le pays vient de franchir, dans la nuit de dimanche à lundi, le cap des 5 millions de cas. Une progression continue qui contraste avec les dénégations de Donald Trump qui, en pleine campagne présidentielle, minimise la situation.

Plus de 2.000 morts en 24 heures

Les conférences de presse se suivent et se ressemblent. "Aux Etats-Unis, plus de 80% des rapports locaux montrent une baisse des cas. Nous faisons du bon travail. Vous n'entendez pas souvent ça dans les médias", a encore déclaré le président américain. À quelques semaines de la présidentielle, Donald Trump, qui avait fini par reconnaître la gravité de l'épidémie, ment sciemment et il est constamment contredit à la fois par les experts qui l'entourent et par les chiffres de l'OMS.

Le pays comptabilise un million de cas supplémentaires en seulement deux semaines et les chiffres ne baissent pas. Plus de 2.000 morts en 24 heures, le chiffre quotidien le plus élevé depuis mi-mai. Les hospitalisations décroissent bien dans 18 états mais dans 26 autres, les plus peuplés, les cas augmentent.

300.000 morts d'ici décembre ?

La rentrée scolaire n'arrange pas la situation. Dans l'état de Géorgie, 260 élèves et huit de leurs enseignants ont été contaminés au coronavirus et leur collège a déjà refermé ses portes.

La barre des 160.000 morts devrait être franchie lundi. L'université de New York prévoit 300.000 morts d'ici le 1er décembre prochain si les gestes barrières et consignes sanitaires ne sont pas plus et mieux respectés.