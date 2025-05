Léon XIV promeut le dialogue lors de son premier passage devant la Curie

Le pape Léon XIV a transmis un message de promotion du dialogue à la Curie romaine samedi, lors de sa première audience avec les membres de l'organe dirigeant de l'Église catholique.

Il s'agit de la première rencontre officielle du pape avec l'ensemble de la Curie romaine (le gouvernement central du Saint-Siège) et des employés du Vatican depuis son élection à la tête de l'Église catholique le 8 mai. "Les papes vont et viennent, la Curie reste," a déclaré Léon lors de l'audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican, où avaient pris place les membres de la Curie, les employés et leurs familles.

Au cours de ses 12 ans de pontificat, son prédécesseur le pape François avait entretenu des relations parfois difficiles avec la Curie romaine, à laquelle il avait reproché dès 2014 sa mondanité et le colportage de calomnies, dans un discours très virulent qui avait marqué les esprits.

L'administration lui reprochait de son côté une gouvernance jugée trop personnelle, voire autoritaire, qui court-circuitait régulièrement les organes administratifs du Saint-Siège.

Un mouvement social inédit en 2024

En 2024, le Vatican, où les syndicats ne sont pas reconnus, avait également été marqué par un mouvement social inédit lors duquel une cinquantaine d'employés des musées du Vatican avaient fait grève pour dénoncer des conditions de travail portant atteinte à leur "dignité" et à leur "santé" et un nombre trop élevé de visiteurs, au détriment de la sécurité.

"Si nous devons tous coopérer dans la grande cause de l'unité et de l'amour, essayons de le faire d'abord par notre comportement dans les situations quotidiennes, en commençant par l'environnement de travail," a déclaré le pape Léon XIV.

"Tout le monde peut être un bâtisseur d'unité grâce à l'attitude adoptée envers les collègues, surmontant les inévitables malentendus avec patience et humilité, se mettant à la place des autres, évitant les préjugés, et aussi avec une bonne dose d'humour, comme nous l'a enseigné le pape François", a déclaré le pape.

Le pape Léon XIV très attendu sur le volet financier

Le premier pape américain de l'histoire est également très attendu sur le volet financier, alors que le Saint-Siège reste confronté à un déficit budgétaire chronique, une baisse des dons des fidèles et que les scandales de malversations ont ébranlé son image. Avant son élection en tant que pape, le cardinal Robert Francis Prevost était lui-même un membre éminent de la Curie, où il occupait un poste stratégique en tant que N.1 du département chargé de nommer les évêques dans le monde.