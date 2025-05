«Il y a une certaine émotion» : au Vatican, les tailleurs s'activent pour sortir la prochaine soutane du nouveau pape

Derniers détails pour le conclave, qui doit commencer ce mercredi. Une course contre-la-montre pour les ouvriers qui préparent la chapelle Sixtine, où se déroulera la rencontre, tout comme pour les tailleurs, qui envoient au Vatican différents modèles de soutane pour le prochain pape. Europe 1 a rencontré l'un d'entre eux.



Qui fabriquera la soutane blanche du nouveau pape, qu’il portera au moment de son élection, lorsqu’il saluera la foule depuis le balcon de Saint-Pierre ? Du côté des tailleurs, c'est la course pour envoyer leurs productions. Parmi eux, Raniero Mancinelli, 86 ans, qui dirige une boutique spécialisée en tenues religieuses.

"Je dois me dépêcher avant la fumée blanche"

Son magasin est une institution renommée, toujours remplie d’évêques et de cardinaux, à 50 mètres de la place Saint-Pierre, dans le quartier du Borgo. Sur le comptoir, à l’intérieur du commerce : des calottes, ces bonnets ronds qui couvrent le sommet de la tête. Elles sont rouges, pour les cardinaux, sauf l’une d’entre elles, blanche. "Ça, c'est la calotte du pape", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Raniero Mancinelli, montre également deux soutanes blanches qui pendent sur des cintres. Il doit en envoyer trois au Vatican : une petite, une moyenne et une plus large pour convenir à la morphologie du prochain pape.

"Je dois encore faire la troisième… Je dois me dépêcher avant la fumée blanche ! Pour moi, honnêtement, ce travail ne change rien car je fabrique des soutanes pour les religieux depuis des décennies", insiste-t-il.

Une soutane très fragile

"Mais pour le pape, bien sûr, cela demande plus d’attention. Parce que c’est un tissu de laine blanche très délicat qui peut facilement s’abîmer. Et puis il y a une certaine émotion de savoir que c’est la soutane du Pape", confie Raniero Mancinelli.

"J’ai habillé trois papes : Jean-Paul II, Benoît XVI et François. François, lui, utilisait des tissus plus simples, plus économiques. Mais c’est la première fois que je fais les trois soutanes pour l’élection du pape", conclut l'octogénaire.

Il offre gratuitement ces soutanes, sans savoir si elles seront choisies par le nouveau pape. Une opération de communication pour le tailleur qui espère ainsi montrer son savoir-faire au monde entier.