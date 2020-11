"Ce président est un don de Dieu", les partisans de Trump certains de la victoire de leur champion

Jusqu’au 3 novembre, jour de l’élection américaine, Europe 1 vous emmène aux Etats-Unis avec un reportage quotidien. Ce mardi, c'est l'"Election Day", le jour fatidique. Selon les États, les bureaux de vote vont ouvrir entre 6h et 8h du matin heure locale. Et si les sondages donnent depuis des mois le démocrate Joe Biden favori, Donald Trump conserve ses chances de réitérer la surprise de 2016. C'est en tout cas ce qu'avance le très respecté statisticien américain Nate Silver. Il estime que Joe Biden a certes 90% de chances de l’emporter, mais que les 10% de chances restant à Donald Trump sont "réelles".

"Il est phénoménal"

Et il suffit d'aller à la rencontre de l'électorat de l'actuel locataire de la Maison-Blanche pour comprendre pourquoi. Ce ne sont plus de simples électeurs, mais des fans absolus qui croient dur comme fer à la victoire de leur candidat. Une dévotion quasi-religieuse : "Ce président est un don de Dieu, il va gagner par un raz-de-marée", affirme par exemple cette fan du milliardaire. "Il est phénoménal", ajoute encore une soutien. "Il parle comme nous et il fait ce qu'il dit". "Pas d'enfumage", avance un électeur rencontré un peu plus loin, lui aussi comme les autres drapés de la tête aux pieds d'accessoires Trump.

Par peur d'une fraude liée au vote par correspondance, tous attendaient ce mardi pour aller donner leur voix à l'homme qui "a relevé l'économie" des États-Unis, et a "empêché les immigrés violeurs et trafiquants de drogue d'entrer sur notre territoire." "Ce n'est pas quatre ans de plus qu'il nous le faut [la durée d'un mandat présidentiel américain, ndlr], mais douze !", assure une autre fan du président.

Le Covid-19 ? "En deux jours c'était plié, pour lui"

Quant au coronavirus, le sujet qui préoccupe les États-Unis et le monde entier depuis plusieurs mois, c'est très simple : "En deux jours c'était plié, pour lui, signe que ça n'est pas si grave...", affirme une autre partisane. Au pays le plus endeuillé du monde par le Covid-19, 231.003 morts, cet électeur de Trump soutient mordicus que "personne n'aurait mieux géré la pandémie. Il faut arrêter de tout lui reprocher." Pour eux, Donald Trump est "persécuté" par des médias biaisés.

Mais cela n'empêchera pas le milliardaire de l'emporter : "C'est sûr à 150.000%", selon une jeune électrice. Comment en être aussi sûr alors que les sondages donnent Joe Biden gagnant ? C'est très simple : "Joe Biden a trois millions d'abonnés sur Facebook quand Donald Trump en a dix fois plus. Et ça, tout le monde peut aller le vérifier."