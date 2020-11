ÉVÉNEMENT - Vivez la présidentielle américaine sur Europe 1

ÉVÉNEMENT

Qui de Joe Biden ou de Donald Trump va remporter l'élection présidentielle américaine ? Alors que les premières estimations sont attendues en France dans la nuit de mardi à mercredi, Europe 1 se met à l'heure US dès mardi et jusqu'à mercredi soir.

Mardi 3 novembre

Europe Matin - 7h40, l’interview "Tête-à-tête" de Matthieu Belliard

Invité exceptionnel du "Tête-à-tête" de Matthieu Belliard. John Bolton ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale va donner ses impressions au matin du vote des Américains.

Semaine spéciale Hondelatte Raconte De lundi à vendredi, Christophe Hondelatte consacre ses récits aux grands faits historiques qui ont marqué les États-Unis. Il reviendra sur la tuerie de Columbine, le scandale du Watergate, l’histoire de Rosa Parks, le programme Appolo 11 ainsi que l’histoire du "Loup de Wall Street". > Retrouvez tous ces récits (et tous les autres) en replay et en podcast ici

Europe Soir - Édition spéciale, présentée par Julian BUGIER

De 18h à 20h, Julian Bugier reçoit Yannick Mireur, politologue et auteur français spécialisé dans les affaires américaines et la politique étrangère américaine. Seront également présents pour décrypter en direct l’actualité américaine, Marie-Cécile Naves, sociologue et directrice de recherche à l’Iris et Denis Lacorne politologue et directeur au Centre de recherches internationales.

Musique !, présenté par Emilie MAZOYER

Emilie Mazoyer diffuse en fil rouge une playlist aux couleurs des Etats-Unis, deux heures pour partager la musique avec passion et bonne humeur.

Le journal de la nuit - Édition spéciale, présentée par Julien Pearce

La Libre antenne - Émission spéciale, présentée par Olivier Delacroix

Olivier Delacroix recueillera les témoignages et anecdotes de Français expatriés aux États-Unis et ceux d’américains vivant en France. Ils raconteront au micro d’Europe 1 comment leurs vies ont changé et comment ils se sont acclimatés.

Mercredi 4 novembre

Nuit spéciale de 1h à 5h, présentée par Ombeline Roche

Ombeline roche vous donne rendez-vous entre 1h et 5h. Europe 1 diffusera tout au long de cette nuit, les podcasts d'Europe 1 Studio consacrés aux États-Unis. Les auditeurs de la station découvriront ou redécouvriront ainsi Mister President, le podcast d’Olivier Duhamel sur l’histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948, ainsi que le podcast d’Eva Roque SERIELAND qui fait la part belle aux séries américaines.

Toutes les heures, des flashs spéciaux seront présentés par Joanna Chabas qui joindra les envoyés spéciaux et correspondants d'Europe 1 aux États-Unis.

En direct sur Europe1.fr La rédaction numérique d'Europe 1 sera mobilisée toute la nuit pour vous faire vivre en direct les toutes dernières infos sur l'élection en provenance des États-Unis, en étroite collaboration avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants sur place.

Europe Matin - Édition spéciale, de 5h à 9h

Sébastien Krebs (5h-7h) puis Matthieu Belliard (7h-9h) vous feront vivre une matinale spéciale.

Roger Cohen, éditorialiste au New York Times, François Clémenceau, chef du service International du Journal Du Dimanche et Yannick Mireur, politologue et auteur français spécialisé dans les affaires américaines et la politique étrangère américaine se succèderont tout au long de cette matinale spéciale.

Sébastien Krebs recevra notamment Didier Combeau, auteur d’Être américain aujourd’hui, les enjeux d’une élection présidentielle, Alain Mabanckou, écrivain qui vit à Los Angeles depuis 15 ans, auteur de Rumeurs d’Amérique mais aussi Julien Cavanagh, neurologue Français au cœur de l’hôpital américain à New York, le plus gros foyer de l’épidémie.

En duplex de New York, l’ex-collaboratrice de Bill Clinton Leah Pisar sera l’invitée de Matthieu Belliard à 7H20. David Michel, député démocrate franco-américain du Connecticut répondra à 7H40 à ses questions depuis Stamford.

Une matinale riche en témoignages, mais aussi nourrie par la présence sur le terrain des journalistes de la station : Xavier Yvon correspondant permanent d’Europe1 aux Etats-Unis sera à New-York, Théo Maneval envoyé spécial en Floride, Sonia Dridi correspondante à Washington, Benoit Clair correspondant à Los Angeles et Loubna Anaki correspondante d'Europe 1 en direct de Wilmington depuis le QG de Joe Biden dans l’Etat du Delaware.

Culture-Médias, présenté par Philippe Vandel

Philippe Vandel recevra le romancier Maxime Chattam, ainsi que Melissa Bell, correspondante de CNN à Paris. Le journaliste spécialiste des réseaux sociaux Thomas Huchon sera l’invité de l’info média du jour. Il reviendra, pour Europe 1, sur le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la compagne électorale. Bertrand Chameroy s'intéressera à la couverture TV des élections et Eva Roque proposera un focus sur les séries américaines.

Ça fait du bien, présenté par Anne Roumanoff

Anne Roumanoff et sa bande recevront Sébastian Marx, humoriste originaire de New York.

Europe Midi - Édition spéciale présentée par Patrick COHEN

Patrick Cohen sera aux commandes d'une émission spéciale de 12h30 à 14h. Il recevra Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales au think-tank The Atlantic Council en direct depuis Washington.

Historiquement Vôtre, présenté par Matthieu Noël et Stéphane Bern

Le 4 novembre, Historiquement Vôtre s'intéressera aux cow-boys. Stéphane Bern évoquera l'histoire de l’authentique Bass Reeves, shérif du Mississippi, ainsi que celle des vrais Dalton. Matthieu Noël dressera le portrait de l’iconique Lucky Luke. Le dessinateur Jul sera leur invité à l’occasion de la sortie de l’album Lucky Luke Un cow-boy dans le coton.

Europe Soir - Édition spéciale présentée par Julian Bugier

Le rendez-vous des grandes voix sera 100% Etats-Unis entre 18h30 et 19h. Au lendemain des élections, dans "Le club des idées", Julian Bugier fera débattre, entre autres, Joseph Smallhoover, porte-parole et conseiller juridique des démocrates de l’étranger et François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France aux États-Unis de 1995 à 2002.