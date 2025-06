Boeing : un 787, identique à celui qui s'est écrasé en Inde, a réalisé quatre atterrissages d'urgence en un mois

L'inquiétude grandit autour des avions conçus par Boeing. Trois jours après, le crash du 787 Dreamliner d'Air India a tué au moins 279 personnes. Le Daily Telegraph révèle qu'un Boeing, identique à celui du crash, a réalisé quatre atterrissages d'urgence en moins d'un mois. Mais que s'est-il passé ?

"Le Boeing 787 n'est pas réputé pour avoir des soucis particuliers avec ces volets"

Le 7 janvier dernier, juste après avoir décollé, l'appareil a dû vite revenir à Amsterdam suite à une perte de carburant au-dessus de la mer du Nord. D'autres incidents, quelques jours plus tard, ont suivi : à Dublin, Barcelone et Zurich. Cet avion, qui compte plus de 4.000 vols en 8 ans, souffrirait de problèmes avec ses volets d'aile, élément essentiel au décollage.

C'est d'ailleurs ce dysfonctionnement qui pourrait être lié au crash d'Air India, ce jeudi 12 juin. Pour Michel Polacco, spécialiste de l'aviation, rien n'indique en tout cas une défaillance habituelle des volets sur ce modèle : "Le Boeing 787 n'est pas réputé pour avoir des soucis particuliers avec ces volets. Si on les utilise mal, si on oublie de les utiliser ou si on les rétracte trop tôt, ça peut avoir des conséquences. Mais là, c'est une question d'action des opérateurs qui utilisent les avions, les pilotes en l'occurrence, et ce n'est pas une question de marque ou de modèle d'avion".

Ces nouvelles informations viennent ternir un peu plus l'image de Boeing. Suite au crash en Inde, l'action du constructeur avait chuté de plus de 5% à la bourse de New York.