"Biden va vouloir revenir à une politique moins unilatéraliste que celle de Trump"

INTERVIEW

Après quatre ans d'une présidence Trump isolationniste et unilatéraliste, quelle politique étrangère pour les Etats-Unis de Joe Biden ? Même si la face du monde ne devrait pas radicalement changer, on pourrait assister à un retour de la diplomatie américaine traditionnelle, explique auprès d’Europe 1 Pascal Boniface, le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).

"L'équipe autour de Biden est très proche de celle qui était autour d'Obama, et il va vouloir revenir à une politique américaine plus multilatéraliste, c’est-à-dire mois unilatéraliste que celle de Donald Trump", constate ce spécialiste des relations internationales. "On sait que l'une de ses priorités sera de revenir dans l'Accord de Paris contre le réchauffement climatique. Ce sujet est très clivant aux Etats-Unis parce que certains y sont très hostiles, d’autres au contraire très favorable", poursuit Pascal Boniface.

"Le monde ne va pas changer totalement"

Le nouveau locataire de la Maison-Blanche devrait aussi chercher à apaiser ses relations avec les grandes puissances. "Joe Biden voudra très certainement restaurer des liens de confiance avec les Européens. Il y aura un autre climat, certainement moins hystérique. On va peut-être voir la fin des attaques systématiques contre les institutions multilatérales, mais le monde ne va pas changer totalement", avertit Pascal Boniface.

En effet, la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin, et qui a profondément marqué le mandat de Donald Trump, ne devrait pas se régler rapidement. "La grande rivalité sino-américaine, qui est très certainement le grand défi géostratégique des années à venir, restera très, très vive", estime Pascal Boniface.