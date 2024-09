Après l'attaque aux bipeurs, le Hezbollah libanais désorganisé et affaibli

Le Hezbollah libanais a promis mercredi de poursuivre ses opérations de soutien au Hamas palestinien et de punir Israël, au lendemain d'une attaque sans précédent qui l'a visé à travers le Liban. Mardi, des explosions simultanées de bipeurs utilisés par le mouvement islamiste pro-iranien ont fait neuf morts et près de 2.800 blessés, dont plusieurs centaines de ses membres à travers le pays, selon le ministère de la Santé libanais.

Mercredi, des talkies-walkies ont explosé simultanément mercredi dans la banlieue sud, au moment où se déroulaient les obsèques de quatre membres du Hezbollah tués la veille dans l'explosion de bipeurs. La vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a fait mercredi 20 morts et plus de 450 blessés.

L'un des pires échecs sécuritaires du Hezbollah

C'est probablement un des pires échecs sécuritaires que n'a jamais connu le mouvement chiite depuis sa création en 1982. Et cet échec est d'abord militaire : le Hezbollah montre qu'il a été incapable d'acquérir du matériel sécurisé puisque des explosifs auraient été placés dans les appareils avant leur arrivée au Liban. Cela signifie également qu'il n'est pas en mesure de protéger ses agents et ses combattants, mais aussi les civils, car ces explosions ont eu lieu dans des voitures, des magasins ou lors de funérailles. Les dommages collatéraux sont nombreux.

Le Hezbollah pourrait mobiliser son arsenal de pointe pour riposter

Les conséquences sont aussi terribles pour l'image du groupe chiite auprès de ses partisans bien sûr, mais aussi vis-à-vis de son ennemi israélien. Il sort affaibli, voire humilié de ces deux journées. Plus les mois passent et plus le Hezbollah est confronté à un problème de crédibilité, car Israël a franchi de nombreuses lignes rouges au Liban qui n'ont pas entraîné de riposte ferme du Hezbollah.

Néanmoins, si Israël possède un immense avantage en matière militaire et technologique, cela ne signifie pas que l'armée israélienne est en mesure d'anéantir le Hezbollah. Le mouvement chiite possède de nombreux atouts et notamment de l'équipement militaire de pointe. Un arsenal qu'il pourrait mobiliser pour répliquer à ces attaques spectaculaires inédites.