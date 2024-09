Explosions de bipeurs au Liban : huit morts dont une fillette, près de 2.750 blessés

L'ESSENTIEL

Huit personnes sont mortes et des centaines de membres du Hezbollah ont été blessés mardi à travers le Liban dans l'explosion simultanée de leurs bipeurs, attribuée par une source proche du mouvement islamiste à un "piratage israélien". Ces explosions sont survenues dans plusieurs places fortes du mouvement islamiste libanais, soutenu par l'Iran, quelques heures après l'annonce par Israël qu'il étendait les objectifs de la guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza à sa frontière nord avec le Liban.

Les principales informations : Huit personnes sont mortes, dont une fillette de 10 ans, et 2.750 personnes ont été blessées après l'explosion de bipeurs au Liban

Les bipeurs sont un système de radiomessagerie employé par la formation islamiste

Le Hezbollah dit enquêter sur ces explosions, attribuées par un proche du mouvement islamiste à un "piratage israélien"

Le Hezbollah accuse Israël

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a affirmé mardi qu'Israël était "entièrement responsable" de l'explosion simultanée des bipeurs de ses membres au Liban, qui a fait huit morts et près de 2.750 blessés. Dans un communiqué, la puissante formation pro-iranienne a assuré qu'Israël allait "recevoir son juste châtiment" à la suite de "cette agression criminelle".

Huit morts, près de 2.750 blessés

"Huit personnes ont été tuées et près de 2.750 autres blessées" dans l'explosion mardi de bipeurs appartenant à des membres du Hezbollah au Liban, a annoncé le ministre de la Santé Firass Abiad lors d'une conférence de presse. Les bipeurs, un système de radiomessagerie, ont explosé de manière simultanée dans plusieurs régions libanaises où la formation pro-iranienne est implantée. Selon le ministre, la plupart des victimes ont été blessées "au visage, à la main, au ventre et même aux yeux".

Le Hezbollah enquête sur les explosions "simultanées" de bipeurs

Le Hezbollah libanais dit enquêter sur les explosions "simultanées" de bipeurs.

L'ambassadeur d'Iran au Liban blessé

L'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, a été blessé dans l'explosion d'un bipeur, un incident survenu simultanément dans plusieurs bastions de la formation pro-iranienne du Hezbollah au Liban provoquant des centaines de blessés, a annoncé mardi la télévision d'Etat iranienne. Le mouvement armé libanais fait partie de ce que l'Iran appelle l'"axe de la résistance" contre Israël, l'ennemi juré de la République islamique.

Diplomate de carrière âgé de 61 ans, Mojtaba Amani a été nommé ambassadeur d'Iran à Beyrouth en 2022. "La blessure de l'ambassadeur est superficielle", a précisé la télévision.

>> LIRE AUSSI - Liban : des tracts israéliens appellent des habitants du sud à évacuer

Une fillette de 10 ans tuée

Une fillette de dix ans a été tuée mardi dans l'est du Liban par l'explosion du bipeur de son père, un membre du Hezbollah, ont indiqué à l'AFP sa famille et une source proche de la formation pro-iranienne. Il s'agit du premier mort dans la série d'explosions simultanées de bipeurs, un système de radiomessagerie employé par la formation islamiste, qui a fait des centaines de blessés. Le fils d'un député du Hezbollah a également été tué, selon une source proche du parti.

La frontière entre Israël et le Liban, théâtre d'échanges de tirs presque quotidiens

Depuis le début de la guerre à Gaza il y a près d'un an, la zone frontalière est devenue le théâtre d'échanges de tirs presque quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, un allié du Hamas, qui ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de civils de part et d'autre.

Une source proche du Hezbollah a annoncé mardi que "des centaines de membres" du mouvement "avaient été blessés par l'explosion simultanée de leurs bipeurs" dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le sud du Liban et dans la plaine orientale de la Békaa. Une autre source proche du Hezbollah a affirmé à l'AFP qu'il s'agissait d'un "piratage israélien".

Il s'agit du premier incident de ce genre depuis le début des violences transfrontalières en octobre 2023. Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a déclaré à l'AFP que "des centaines de personnes ont été blessées dans différentes régions du Liban" par ces explosions. Un correspondant de l'AFP dans la Békaa a vu des blessés affluer en nombre vers les hôpitaux. Un autre dans la ville de Saïda, dans le sud du Liban, a signalé des dizaines d'ambulances arrivant jusqu'aux hôpitaux.