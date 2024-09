Liban : explosion de nouveaux appareils de transmission du Hezbollah, trois morts, plus de 100 blessés

L'ESSENTIEL

Au moins trois personnes ont été tuées mercredi et plus d'une centaine blessées dans une nouvelle vague d'explosion d'appareils de transmission, selon des sources officielles, au lendemain d'explosions meurtrières de bipeurs appartenant à des membres du Hezbollah pro-iranien. Mardi, au moins 12 personnes avaient été tuées et quelque 2.800 blessées dans des explosions simultanées de bipeurs dans les bastions du Hezbollah dans la banlieue sud, dans l'est et dans le sud du Liban, selon les autorités.

Trois personnes ont été tuées mercredi dans l'explosion d'appareils de transmission à Sohmor, dans l'est du Liban, a rapporté l'agence nationale d'information (officielle), au lendemain d'explosions meurtrières de bipeurs de membres du Hezbollah pro-iranien.

Quinze personnes ont été blessées dans d'autres explosions de talkies-walkies dans la région de Baalbeck, également dans l'est du Liban, a indiqué une source hospitalière à l'AFP. Des talkies-walkies ont explosé dans le même temps dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le sud du Liban. Le ministère de la Santé avance un bilan de plus de 100 blessés.

Le chef de la diplomatie libanaise a déclaré mercredi que les explosions meurtrières de la veille de centaines de bipeurs utilisés par le Hezbollah pro-iranien à travers le Liban pourraient être le présage d'une guerre plus large au Moyen-Orient.

Abdallah Bou Habib, cité par l'Agence nationale d'information libanaise, a mis en garde contre la gravité de cette attaque, imputée par le mouvement islamiste libanais à Israël, "parce qu'elle survient après les menaces israéliennes d'élargir le champ de la guerre contre le Liban, ce qui plongerait la région dans un cycle de violence plus large et annoncerait une guerre plus étendue".

