Virus en Chine : à Wuhan, "tout est mis à l’arrêt" à cause de l'épidémie, décrit un chef d'entreprise français

TÉMOIGNAGE

Le bilan de l'épidémie en Chine a encore été revu à la hausse vendredi : 25 morts et 830 cas selon les autorités chinoises. L'Organisation mondiale de la santé a pourtant décidé de ne pas établir de plan d'urgence de santé publique internationale. A Pékin, les festivités du Nouvel an chinois ont été annulées, et samedi, la Cité Interdite sera interdite aux visiteurs. Et surtout, les 20 millions d'habitants de Wuhan et ses environs ont été placés en quarantaine. C'est dans cette zone qu'est apparu le virus.

Personne ne peut donc sortir de la ville, totalement figée, y compris les plusieurs milliers d'expatriés français qui travaillent dans le secteur automobile, où l'on compte une centaine d'entreprises tricolores. "Concrètement ça change mon agenda et celui de mes équipes", décrit Jean-François Roche, PDG de MCE-5, une PME lyonnaise d'ingénieurie automobile, joint par Europe 1. "Nous avions prévu d’être dans une délégation de six ou sept collaborateurs qui partaient à Wuhan juste après le Nouvel an chinois, la première semaine de février. A ce jour, tout est mis à l’arrêt et nous attendons de voir comment va évoluer la situation."

Aucun cas signalé en France

L'épidémie crée donc des retards dans les commandes pour cette entreprise qui travaille notamment pour le constructeur chinois Dongfeng, partenaire de PSA Peugeot Citroen. "Les réunions qui devaient se tenir ne pourront pas avoir lieu comme elles étaient prévues, de visu", poursuit Jean-François Roche. "Jusqu’à nouvel ordre, les déplacements étant considérablement réduits, nous devrons mettre en panne certains programmes, en attendant des instructions nous permettant soit de revenir, soit qu'eux puissent venir chez nous."

En France, aucun cas n'a été signalé, la ministre de la santé, Agnès Buzyn a annoncé un test rapide de diagnostic, disponible dès la semaine prochaine. En cas de doute, la ministre de la Santé précise qu'il fallait appeler le 15, numéro du Samu.