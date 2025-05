À Singapour, Macron compare la situation de l'Ukraine à celle de Taïwan, la Chine s'agace

© Yong Teck Lim / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

Emmanuel Macron. © Yong Teck Lim / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

L'ambassade de Chine à Singapour a réagi aux propos du président français Emmanuel Macron, qui a comparé la situation de l'Ukraine et celle de Taïwan en ouverture d'un forum de défense et de sécurité à Singapour. "Les deux (questions) sont de natures différentes, et en aucun cas comparables", a-t-elle affirmé.