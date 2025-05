Singapour : dernière étape d'Emmanuel Macron dans sa tournée en Asie du Sud-Est

Article Suggestions

Emmanuel Macron est arrivé jeudi soir à Singapour, dans le cadre d'une tournée en Asie du Sud-Est. Le chef d'Etat doit rencontrer son homologue singapourien ainsi que le Premier ministre, et prononcer vendredi soir le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie.