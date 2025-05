Taïwan : cinq membres du Parti démocrate accusés d'espionnage pour le compte de la Chine

Accusé d'espionnage pour le compte de la Chine, le parti du président taïwanais Lai Ching-te a congédié ce mercredi 21 mai cinq membres de sa formation politique. Une décision prise à l'unanimité pour "sauvegarder la discipline du parti et la sécurité nationale".

Le parti du président taïwanais Lai Ching-te a congédié mercredi cinq membres de sa formation politique, dont un ancien assistant de l'ex-chef de la diplomatie de l'île, accusés d'espionnage pour le compte de la Chine. Le Parti démocrate progressiste (DPP) a indiqué que son comité central d'évaluation avait décidé à l'unanimité d'adopter cette mesure pour "sauvegarder la discipline du parti et la sécurité nationale".

"La situation internationale actuelle est difficile et Taïwan est confronté aux menaces du parti communiste chinois", a déclaré le DPP dans un communiqué.

"Les actions de ceux impliqués dans ces cas (d'espionnage) ont non seulement violé les lois de notre pays, mais ont aussi clairement violé la discipline et les valeurs fondamentales de notre parti", ajoute le DPP.

Risque d'invasion chinoise

Un ancien assistant du secrétaire général du conseil national pour la sécurité, Joseph Wu, à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, figure parmi les accusés. Une personne dont l'identité n'a pas été dévoilée ayant travaillé pour le président Lai fait également partie des personnes mises à la porte par le DPP, selon Central News Agency, l'agence semi-officiel de l'île.

Le DPP n'a pas précisé si les cinq personnes ont été inculpées et le bureau des procureurs de Taipei n'était pas joignable dans l'immédiat. L'espionnage entre Taipei et Pékin existe de longue date, mais les experts considèrent que la menace sur Taïwan est plus importante désormais en raison du risque d'invasion chinoise.

La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et a menacé d'avoir recours à la force pour annexer l'île. Taïwan accuse la Chine d'avoir recours à l'espionnage, aux cyberattaques et à la désinformation pour affaiblir les défenses de l'île.

Augmentation de l'espionnage

Le nombre de personnes inculpées pour espionnage au profit de Pékin a augmenté fortement ces dernières années, les militaires à la retraite et en service étant particulièrement ciblées par la Chine, selon des chiffres officiel.

Le Bureau de la Sécurité nationale, le service de renseignements taïwanais, a indiqué que 64 personnes ont été inculpées pour espionnage l'année dernière, contre 48 en 2023 et 10 en 2022. Quinze vétérans et 28 membres de l'armée ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 20 ans, en 2024.