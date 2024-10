Après une année de captivité dans la bande de Gaza, le sort des 64 otages présumés vivants, principale monnaie d'échange du Hamas pour obtenir un cessez-le-feu et des libérations de prisonniers palestiniens, est incertain, assombri par la litanie des décès confirmés et corps rapatriés. Parmi eux, deux Français sont encore captifs du groupe terroriste.

Ofer Kalderon, 53 ans

Comme de nombreuses victimes du 7 octobre, Ofer Kalderon vivait dans le kibboutz de Nir Oz, à l'ouest d'Israël. Ce menuisier Franco-israélien, âgé de 53 ans, est le père de quatre enfants et se trouvait dans une maison du quartier, avec son fils Erez, 12 ans, et sa fille Sahar, 16 ans, lors de l'attaque du Hamas. Son ex-épouse Hadas et ses deux autres enfants, qui se sont réfugiés dans d'autres zones du quartier ou étaient absents lors de l'attentat, ont échappé au kidnapping. "On était cachés dans un buisson, on a sauté par la fenêtre", explique Hadas dans les colonnes du Monde.

Si les deux adolescents, Erez et Sahar, ont été libérés fin novembre, en même temps qu'Eitan Yahalomi, l'autre jeune Français capturé par le Hamas dans ce kibboutz, Ofer Kalderon est toujours en captivité. Au Parisien, les proches d'Ofer évoquent "un bon père, aimant et proche de ses enfants".

Après sa libération, une ancienne otage israélienne, Yocheved Lifshitz, 85 ans, a déclaré avoir croisé Ofer Kalderon lors de sa détention. "C'étaient les premiers jours, il était vivant", avait assuré la fille de cette dernière dans une interview à RTL. Selon son ex-femme Hadas, le Franco-israélien est un passionné de VTT dans les montagnes.

Ohad Yahalomi, 49 ans

Ohad Yahalomi a également été kidnappé le 7 octobre au cours de l'attaque du kibboutz de Nir Oz. L'histoire de son fils Eitan, âgé de 12 ans, avait ému le monde entier. Le jeune garçon avait également été retenu plusieurs semaines, avant que sa libération ne soit négociée fin novembre. Le père de 49 ans a lui été blessé par balle à la jambe lors de son enlèvement. Bat Sheva, son épouse, et leurs deux filles avaient également été kidnappées avant d'être relâchées. Elles étaient parvenues à s'enfuir après que le convoi dans lequel elles étaient emmenées par les terroristes a croisé la route de deux chars israéliens. "La dernière chose que la famille a vue, c’est Ohad se faire tirer dessus devant la maison", avait raconté la cousine du Franco-israélien de 49 ans dans Le Parisien en novembre.

Ohad Yahalomi n'a plus donné signe de vie depuis son enlèvement. Une vidéo le montrant blessé a été diffusée à la mi-janvier, mais aucun élément ne permet de déterminer quand elle a été tournée.