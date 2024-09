Gaza : «Israël n'a pas le droit de se défendre dans toutes circonstances et en faisant ce qu'il a envie», lance Manuel Bompard

Un nouveau risque d'escalade au Proche-Orient. Tandis que le conflit entre le Hamas et Israël perdure depuis bientôt un an, le Hezbollah a été durement frappé la semaine dernière. Des attaques attribuées à Israël qui ont fait au moins 37 morts et plus de 3.000 blessés. Au micro de La Grande interview Europe 1-CNews, le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard est revenu sur la situation géopolitique de cette partie du monde, a dénoncé les morts palestiniens et a appelé à la fin de l'opération israélienne à Gaza "dans le respect du droit international".

Il a également avancé qu'"Israël n'a pas le droit de se défendre dans toutes circonstances et en faisant ce qu'il a envie. Parce que le droit de se défendre ça n'existe pas dans le droit international de manière à pouvoir frapper de manière indistincte des populations civiles, de tuer des femmes, des enfants." Et d'ajouter : "Une contribution dans la revue The Lancet a estimé à peu près 200.000 victimes directes ou indirectes le nombre de personnes qui sont mortes à Gaza".