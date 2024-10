Otages à Gaza : «Quand il pleurait, ils le menaçaient», le témoignage de la mère d’Ethan, enfant captif pendant 52 jours

Il y a un an, le Hamas frappait Israël du pogrom le plus violent de son histoire depuis la Shoah. Le front ceint de leur bandeau vert entièrement vêtu de noir, les tueurs venus de Gaza semèrent la mort dans un festival de musique et dans les kibboutz situés tout le long de l'enclave palestinienne. Un an après, ces communautés traumatisées se reconstruisent progressivement.

76 habitants du kibboutz pris en otage

Batsheva est la mère du petit Ethan qui fut otage à Gaza pendant 52 jours. Elle était chez elle ce matin du 7 octobre 2023 avec son mari et leurs trois enfants. Elle raconte cette journée cauchemardesque. Âgée d'une quarantaine d'années, ces douze derniers mois ont été très éprouvants pour elle, même si tout au long de son récit, elle est presque impassible.

Il est alors 6 heures et demie du matin. Les sirènes d'alarmes retentissent, suivies des premières rafales de fusils automatiques des terroristes. Toute la famille se précipite évidemment dans l'abri. Mais là, impossible de fermer la porte. Alors son mari Hoad reste dehors, pistolet à la main. "Ils jettent des grenades à l'intérieur et puis tirent sur Hoad et je l'entends crier. Et puis quatre d'entre eux entrent dans l'abri et disent 'Gaza arrive'. Je comprends tout de suite ce qu'ils veulent et je dis à mes enfants de crier à l'aide. Un terroriste pointe alors son arme sur moi et ne nous laisse aucun choix."

Les terroristes embarquent alors Ethan, 12 ans, sur une première moto. Batsheva est sur une seconde moto avec son bébé et sa fille. Dans le kibboutz de Nir Oz ce jour-là, 76 personnes au total sont embarquées de force vers Gaza. Batsheva supplie les terroristes de laisser son bébé, mais ils ne l'écoutent pas.

52 jours de captivité

"C'est tellement surréaliste. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, et Gaza ne cesse de se rapprocher. Nous sommes presque à la frontière et je ne pense qu'à une chose : comment faire pour s'enfuir." À ce moment-là de son récit, elle marque une courte pause, comme si elle cherchait les bons mots. Elle se souvient qu'un char de l'armée israélienne passe en trombe juste à côté d'eux. Elle se retrouve alors séparée de son fils, Ethan.

"C'est la dernière fois que je vois Ethan. Les terroristes commencent à paniquer, et je profite de ces quelques secondes pour courir. Au bout de 20 minutes, je suis à bout de force. Je n'arrive plus à porter mon bébé. Je dis à ma fille de s'allonger sur le sol et de faire semblant d'être morte." Ses enfants se cachent, courent pour fuir les terroristes avant de se cacher à nouveau. Ils sont finalement secourus 4 heures plus tard par des soldats israéliens.

Ethan, lui, va rester 52 jours en captivité à Gaza aux mains du Hamas avant d'être libéré après un accord avec Israël. À son retour, le garçon se confie à sa mère et explique qu'il a passé les seize premiers jours de sa captivité tout seul, avec pour unique compagnie des terroristes du Hamas. "Aujourd'hui encore, je ne dors pas la nuit, quand je pense à ce que mon fils a vécu là-bas. Il nous a raconté que les soldats du Hamas le maltraitaient. Ils l'ont forcé à regarder les vidéos de l'attaque. Quand il pleurait, ils le menaçaient, le battaient et ils lui ont dit qu'Israël n'existait plus."

Ensuite, Ethan rejoint un groupe d'otages. Ce sont principalement des habitants Nir Oz qu'il connaît. Il est libéré le 27 novembre 2023.