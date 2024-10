REPORTAGE

Pioche à la main, Kobi Itah creuse sous un soleil de plomb, sur le site qui avait accueilli le festival Nova le 7 octobre 2023 et qui a été transformé en mémorial à ciel ouvert. Il plante des arbres dans la terre rouge, à l'endroit-même où l'on a vu son fils pour la dernière fois, avant l'attaque du Hamas. Liel avait alors 22 ans. "On plante des arbres pour ramener de la vie dans un endroit où il y a eu beaucoup de morts", affirme-t-il, alors qu'Israël s'apprête à commémorer le premier anniversaire du massacre ce lundi 7 octobre.

"Sur une vidéo, on voit Liel courir, des terroristes après lui qui lui tirent dessus. Liel continue jusqu’à ce qu’il soit à bout de souffle, et il se prend une balle. Cela s’est passé juste là, c’est pour ça qu’on a érigé la stèle ici", décrit-il au micro d'Europe 1. Au lever du jour, les terroristes du Hamas ont semé la terreur dans ce festival de techno, dans le sud du pays, et tué 364 personnes.

"Que son souvenir perdure dans la mémoire collective"

Une grande pierre blanche, ornée d’un aigle en fer forgé comme prêt à s’envoler, a donc été posée. Un symbole que le jeune s’était tatoué dans le dos. "Ce que l’on veut, c’est que son souvenir perdure dans la mémoire collective", souligne Kobi Itah. "On pense que c’est très important que tous ces jeunes ne soient pas oubliés, les atrocités qu’ils ont subies non plus. Des jeunes qui étaient là simplement pour danser et faire la fête."

Les épaules massives de Kobi Itah tressaillent quand il parle de son fils. "Liel, c’est un vrai héros. Il a dit à deux de ses amies 'cachez-vous dans cette ambulance, moi je continue à courir pour attirer les terroristes vers moi'", relate-t-il. Le jeune homme est tué peu après, ses deux amies également. Kobi s’arrête de parler, et retourne creuser, comme pour évacuer ces images insoutenables.