Paris : après un refus d'obtempérer et quatre blessés, un chauffard conduit en psychiatrie

Un chauffard qui roulait mercredi à contresens dans le centre de Paris et qui a percuté quatre personnes, après un refus d'obtempérer, a vu sa garde à vue "temporairement" levée pour être conduit en psychiatrie, a indiqué jeudi le parquet. Mercredi vers 14h, dans le 1er arrondissement de la capitale, des policiers ont repéré un véhicule roulant à contresens. Alors qu'ils voulaient procéder à un contrôle, le conducteur, né en 1982, a pris la fuite.

L'homme a refusé "le contrôle d'une patrouille de police après avoir grillé un feu rouge", a précisé le parquet de Paris. Quatre personnes ont été percutées et blessées lors de sa fuite : deux piétons, un cycliste et un piéton à trottinette, ont listé une source policière et le parquet. "Un piéton (a été) évacué à l'hôpital", les autres personnes ont eu "des blessures légères", selon la justice.

Une enquête ouverte

Le conducteur du véhicule a été interpellé et placé en garde à vue. "Cette mesure a été levée temporairement, à la suite d'un examen de comportement et l'intéressé a été conduit à l'infirmerie psychiatrique", a indiqué le parquet, précisant que les investigations se poursuivaient.

Une enquête des chefs de refus d'obtempérer aggravé, blessures involontaires aggravées, rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte mercredi, a-t-on précisé de même source. Les investigations ont été confiées au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA).