Mercredi 26 mars, Monique, septuagénaire vivant dans le centre-ville de Rennes, a été battue à mort par plusieurs personnes lors du cambriolage de son appartement. Un meurtre d'une "violence inédite" selon l'élu de l'opposition de la ville, alors qu'aucun des agresseurs n'a été identifié pour l'heure.

Une tentative de cambriolage a déclenché des coups d'une violence extrême. Mercredi 26 mars, Monique, septuagénaire vivant dans un HLM situé dans le centre-ville de Rennes, a été battue à mort par plusieurs personnes qui n'ont pas été identifiées.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Un homme porteur d'un couteau abattu par un gendarme près de Rennes

"On vient toucher l'intime"

L'agression a eu lieu peu avant midi, au rez-de-chaussée. Les cambrioleurs choisissent l'appartement de Monique, retraitée bien connue de la résidence. Tombée nez à nez avec les voleurs, elle aurait résisté avant que ces derniers ne lui assènent des coups violents, notamment au visage.

Monique est décédée peu après des suites de ses blessures, alors que ses agresseurs avaient pris la fuite. "La scène a atteint un niveau de violence inédit à Rennes", rappelle l'élu de l'opposition et chef de file Horizon, Charles Compagnon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce drame a vraiment traumatisé, car il s'est déroulé non pas dans l'espace public, mais en privé", explique l'élu. "C'était une personne qui a été tuée chez elle. Les gens ont vu petit à petit les attaques au couteau dans la ville, les règlements de compte, les agressions dans l'espace public, et là, on vient toucher l'intime", a-t-il déploré.

Une enquête a été ouverte par le procureur pour meurtre et vol aggravé.