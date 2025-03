REPORTAGE - Mort du petit Émile : à La Bouilladisse, les habitants se questionnent

Un an après la découverte du crâne du petit Émile près d'un sentier de randonnée, les grands-parents maternels de l'enfant sont entendus depuis mardi par les enquêteurs pour homicide volontaire et recel de cadavre. Un rebondissement qui intrigue le voisinage des grands-parents à La Bouilladisse près de Marseille.

La garde à vue du grand-père du petit Émile, entendu pour "homicide volontaire" et "recel de cadavre" dans l'enquête sur la disparition du garçonnet en juillet 2023 alors qu'il était en vacances dans la maison de campagne familiale a été prolongée pour 24 heures, a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi son avocate.

Les grand-parents, un oncle et une tante de l'enfant avaient été interpellés tôt mardi par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille, marquant une brusque accélération sur une piste familiale dans l'enquête qui n'avait enregistré aucune annonce significative depuis la découverte il y a tout juste un an d'ossements du petit garçon de deux ans et demi. Un rebondissement qui intrigue le voisinage des grands-parents à La Bouilladisse près de Marseille.

"Pour moi, ce sont des gens plus que respectables"

Dans le lotissement des grands-parents, situé à l'écart du village, les langues se délient peu, les portes restent fermées mais sur la place centrale de La Bouilladisse, les habitants se livrent plus facilement et ne cachent pas leur choc. "C'est surprenant. C'est surprenant parce que moi, j'ai connu même l'arrière-grand-mère. Pour moi, ce sont des gens plus que respectables, avec des principes, des gens corrects qui élèvent bien leurs enfants...", glisse une riveraine.

Il y a du soulagement et de l'espoir aussi, de lever peut être enfin une part du mystère. "Je trouve que c'est positif d'avoir une avancée dans cette affaire-là. Aujourd'hui, les enquêtes s'étendent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de moyens déployés, pas forcément au bon endroit, mais toujours est-il qu'on voit que dans ces circonstances-là, on se mobilise et les choses avancent", avance un habitant.

Un climat de suspicion s'est installé dans le village

Car personne ne semble croire ici à la thèse du petit garçon se perdant seul dans les bois. "Je me pose la question... Un enfant de deux ans qui fait autant de kilomètres dans la montagne, tout seul, c'est étonnant", confie une riveraine.

Un climat de suspicion s'est installé auprès d'une partie de la population. Ce village semble couper en deux, entre ceux qui ont toujours accusé les grands-parents, et les autres qui les ont toujours défendus.