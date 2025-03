Presque deux ans après la disparition du petit Émile, le village du Haut-Vernet est de nouveau au centre de l'actualité. Les grands-parents maternels du petit garçon ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Dans la petite commune, les habitants espèrent enfin savoir la vérité, même si elle est redoutée de tous.

Qu'est-il arrivé au petit Émile ? Presque deux ans après la disparition du petit garçon, les grands-parents maternels ont été placés en garde à vue mardi pour homicide volontaire et recel de cadavre. Cette dernière a été prolongée de 24 heures dans la nuit de mardi à mercredi pour le grand-père de la jeune victime.

Dans le petit village du Haut-Vernet, la grêle et les dernières informations concernant l'affaire Émile ont littéralement douché les habitants de ce petit village de montagne qui, depuis 20 mois, s'interrogent sur les circonstances de la disparition et du décès de l'enfant.

"Il faut patienter"

"Ça fait un an que les ossements ont été retrouvés à peu près, ça va faire bientôt deux ans que le petit Émile a disparu, donc oui, il y a besoin de savoir", souligne au micro d'Europe 1 un riverain. "Encore une fois, ce n'est pas à nous de faire l'enquête, donc, il faut patienter maintenant. J'espère qu'on aura la vérité maintenant", conclut-il.

En cette saison, les rues du Vernet sont quasi désertes. Il y a peu d'habitants, ils sont rares à accepter de parler aux journalistes. Magali Lamy, qui vit dans la commune, a écrit un livre dans lequel elle fait témoigner les villageois. Et elle l'assure : elle ne s'attendait pas à la garde à vue des grands-parents.

Une vérité attendue et redoutée

"À la fois, on est dans le souhait de savoir ce qui s'est passé, on se dit que peut-être qu'on approche de la vérité. Et puis d'un autre côté, il y a cette espèce de crainte de se dire : 'Mon Dieu, mais quelle va être cette vérité ?' Peut-être qu'elle est bien plus terrible que celle qu'on aurait pu imaginer", confie-t-elle.

Le village aspire à retrouver désormais sa quiétude mais les habitants devront encore se montrer patients, face à une enquête qui progresse doucement.