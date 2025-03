Mort du petit Émile : qui est Philippe Vedovini, le grand-père du petit garçon au passé troublant ?

Les enquêteurs chargés des investigations sur la mort du petit Émile Soleil, dont des ossements ont été retrouvés en mars 2024, s'intéressent depuis plusieurs mois au profil de son grand-père. L'homme de 59 ans, qui était en charge de son petit-fils le jour de sa disparition, a été placé en garde à vue ce mardi.

L'enquête sur la mort du petit Émile a connu un rebondissement spectaculaire ce mardi 25 mars. Au petit matin, quatre personnes ont été placées en garde à vue dont les grand-parents du petit garçon ainsi que deux de ses oncles et tantes pour des chefs d'"homicide involontaire" et "recel de cadavre". Émile, 2 ans et demi, avait subitement disparu le 8 juillet 2023, alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Fin mars 2024, des ossements appartenant au petit garçon sont découverts par une promeneuse et permettent de prononcer officiellement son décès.

Depuis, l'affaire reste constellée de mystères. Comment Émile a-t-il parcouru cette distance de 1,7km entre le domicile de ses grands-parents et le lieu où ses ossements ont été retrouvés ? Comment est-il décédé ? A-t-il subi des violences ? Si ses questions demeurent, pour l'heure, sans réponse, les enquêteurs semblent s'intéresser au profil de Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, l'une des dernières personnes à avoir vu vivant le garçonnet.

Un statut de témoin assisté dans une enquête pour viols, agressions sexuelles et maltraitance

L'homme, âgé de 59 ans, était en train de charger son véhicule lorsque son petit-fils a échappé à sa surveillance. Il participe ensuite activement aux battues organisées pour tenter de retrouver la trace d'Émile. À ce stade, rien ne permet de diriger les soupçons vers ce kiné-ostéopathe, catholique pratiquant et traditionaliste. "Nous devons à Émile, à ses parents et à tous ceux qui l’aimaient, de ne pas abandonner tant que nous ne saurons pas", avait-il déclaré aux côtés de son épouse, Anne, à l'issue des obsèques d'Émile le 8 février dernier au cimetière de La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône). Et d'ajouter : "Émile est aujourd’hui auprès du Seigneur. Mais ici, nous continuerons à chercher les réponses".

À cet instant, Philippe Vedovini n'imaginait sans doute pas que les enquêteurs choisiraient le cadre coercitif de la garde à vue pour obtenir, de sa part, une partie de ces fameuses réponses. Car le passé de cet homme interroge depuis près d'un an. En mars 2024, Le Canard enchaîné révélait le statut de témoin assisté du grand-père d'Émile pour des faits de viols, d'agressions sexuelles et de maltraitance dans une tout autre affaire. Au début des années 1990, Philippe Vedovini fréquente la communauté religieuse de la Sainte-Croix de Riaumont à Liévin dans le Pas-de-Calais et officie au sein d'une école privée hors contrat qui accueillait des jeunes pensionnaires âgés de 8 à 16 ans, encadrés par des religieux et des laïcs. Âgé de 26 ans, Philippe Vedovini, qui a intégré l'établissement en tant que chef scout, se fait appeler "frère Philippe" et est décrit comme particulièrement sévère et autoritaire.

Éducation rigoriste

Depuis, 11 personnes ont été mises en examen pour viols, agressions sexuelles ou maltraitance. Le grand-père du petit Émile n'en fait pas partie, mais des témoignages d'anciens pensionnaires, recueillis par Le Canard enchaîné via un groupe Facebook privé, décrivent un homme inspirant la terreur, l'un d'entre eux indiquant même avoir "gardé les cinq doigts sur [sa] fesse pendant deux mois" après une "tarte mémorable" administrée par Philippe Vedovini.

Avant ces révélations, le caractère strict de l'intéressé avait déjà été évoqué. Ce dernier inculquerait une éducation rigoriste à ses petits-enfants, ponctuée de messes en latin et de chants grégorien. "Je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde. Tout cela est faux, mais je m’en moque. La presse nous fait du mal, mais les gens autour de nous sont vraiment extraordinaires ! La preuve que Dieu existe, c’est la bonté qui nous est témoignée chaque jour", avait-il déclaré dans un entretien à Familles chrétiennes dès septembre 2023.

Son placement en garde à vue ce mardi, aux côtés de son épouse, "s'inscrivent dans une phase de vérifications et de confrontations des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois", a indiqué le procureur d'Aix-en-Provence. Des perquisitions ont été menées, en parallèle, dans la maison principale du couple à La Bouillladisse (Bouches-du-Rhône) où un véhicule a également été saisi.