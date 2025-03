Mort du petit Émile : les proches de l'enfant relâchés, le village entre soulagement et frustration

Après près de 48 heures de garde à vue pour des soupçons d’homicide volontaire et recel de cadavre, les quatre proches du petit Émile ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors que le procureur d’Aix-en-Provence s’apprête à s’exprimer, les habitants du Vernet oscillent entre soulagement, questionnements persistants et attente d’une vérité qui se fait toujours désirer.

Les quatre proches du petit Émile sont ressortis libres de leur garde à vue au bout de la nuit jeudi, juste avant une prise de parole très attendue du procureur d'Aix-en-Provence sur la mort toujours inexpliquée du garçonnet.

Dans la nuit, les avocats des grands-parents ont chacun fait part de leur soulagement après presque 48 heures d'une garde à vue pour les chefs très graves d'"homicide volontaire" et "recel de cadavre". "Au bout de 17 heures d'audition aujourd'hui, la garde à vue est levée", a indiqué vers 5 heures du matin, Me Isabelle Colombani, avocate du grand-père, Philippe Vedovini devant la presse.

"Qu'ils soient innocents, finalement, ça me fait plaisir"

Ce jeudi matin, les habitants du village se réveillent avec ce nouveau rebondissement et à cette heure, alors que le thermomètre affiche -1°C, que le givre tapisse les prairies et sentiers, il y a peu de monde dans les rues, ils ne sont que quelques dizaines de personnes à habiter toute l'année dans ce village de montagnes.

"Vous m'apprenez donc qu'ils ont été relâchés, c'est ça ? Bon, tant mieux pour eux, puisque je n'avais rien contre eux, c'est une famille qui a été beaucoup dénigrée... Qu'ils soient innocents, finalement, ça me fait plaisir. De l'autre côté, on aimerait bien savoir, à la fois pour être plus tranquille, et puis simplement parce que c'est une énigme, c'est toujours agaçant de ne pas savoir", confie un habitant du village au micro d'Europe 1.

"Ce beau gamin, quand vous le voyez, ça vous arrache les tripes"

Dans les rues de la commune voisine de Seine-les-Alpes, la ville la plus importante du secteur, il y a plus de monde ce jeudi matin et là aussi, les habitants se réveillent en apprenant la nouvelle. "Moi, je n'ai pas d'avis à donner, j'espère que ça va se résoudre le plus vite possible", "ce beau gamin, quand vous le voyez, ça vous arrache les tripes, mais bon allez savoir si on va vraiment connaître la vérité, c'est difficile", glissent-ils.

Ce jeudi matin, les personnes interrogées restent prudentes. Ces derniers jours, plusieurs habitants du Vernet ont aussi encouragé à garder son sang-froid, être patient et faire confiance à la justice.