Paris : un élève blessé au sabre devant le lycée René-Cassin, un dispositif de sécurisation mis en place

Ce mercredi, un mineur a blessé un autre élève avec un sabre devant le lycée René-Cassin, dans le 16e arrondissement de Paris. Maîtrisé par le personnel scolaire, il a été interpellé sans fournir d’explications. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé.

Ce mercredi, sur les coups de 12h40, devant le lycée René-Cassin situé dans le 16e arrondissement de Paris, un mineur a blessé un autre élève avec un sabre.

À l'arrivée des surveillants, le mis en cause a posé son sabre et un des adultes voyant un couteau dans son sac s’en est saisi pour l'écarter. Quant à la victime, les sapeurs-pompiers l'ont prise en charge et conduite à l'hôpital Ambroise-Paré, dans les Hauts-de-Seine. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Un dispositif de sécurisation sur les deux lycées

Le jeune homme a été maîtrisé par le personnel scolaire et des policiers ont procédé à son interpellation. Il n'a donné aucune explication sur son geste. Il a déclaré être scolarisé au lycée professionnel Gustave-Eiffel, dans le 7e arrondissement de Paris.

La Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) met en place à partir de ce jeudi jusqu'à vendredi un dispositif de sécurisation visible sur les secteurs des deux lycées concernés. L'objectif est "de prévenir tout trouble à l’ordre public", annonce la préfecture de police, notamment avec une vigilance soutenue des policiers de la BAC.

En décembre dernier, l'établissement avait déjà été le théâtre de violences. Une altercation à l'arme blanche avait éclaté devant le lycée, faisant un blessé. Ce dernier est décédé une semaine plus tard, victime d'une nouvelle rixe, cette fois devant le lycée Rodin, dans le 13e arrondissement.