Nouvelle-Calédonie : tirs sur des barrages, médiathèque et mairie annexe incendiées... Nouvelle nuit agitée à Nouméa

Combien de temps faudra-t-il avant un retour à une situation plus normale sur l'île ? C'est évidemment la question que se posent tous les habitants de Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, ils espèrent avant tout une amélioration. Car dans la nuit de samedi à dimanche, malgré la présence renforcée des forces de l'ordre, il y a encore eu beaucoup d'agitation.

Les émeutiers ont en effet fait des dégâts cette nuit, comme l'explique au micro d'Europe 1, Sonia Lagarde, maire de Nouméa. "Il y a eu des tirs sur les barrages toute la nuit, un gros feu sur le secteur de Magenta, un gros quartier de la ville. D'autre part, sur un quartier qui est inaccessible aujourd'hui, on a regardé de manière extrêmement passive notre médiathèque de Rivière Salée partir en fumée, ainsi que notre mairie annexe", regrette-t-elle.

En à peine une semaine, l'archipel est méconnaissable d'après les Calédoniens. À court terme, l'urgence est de retrouver le calme et de permettre à chacun de vivre dans de bonnes conditions. C'est en partie l'objectif de cette opération pour "reprendre" la route de l'aéroport de Nouméa, annoncée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Sur cette route-là, il n'y a pas moins de 60 barrages, donc ils ont été transpercés. Mais tous les détritus qui étaient sur les barrages, il faut évacuer tout ça. Ça nécessitera quatre ou cinq jours, peut être un peu plus", reprend Sonia Lagarde.

"Si demain ça s'arrête, on est incapable de nettoyer la ville"

Il n'y aura donc pas de retour à la normale dans l'immédiat. À long terme, Sonia Lagarde s'inquiète d'une lente et laborieuse reconstruction. "Je suis dans l'incapacité de vous dire comment nous allons faire pour reconstruire tellement tout a été dégradé. Les supermarchés sont partis en fumée, comme nos ateliers municipaux avec tous nos véhicules. Si demain ça s'arrête, on est incapable de nettoyer la ville parce que nous n'avons plus les moyens ni le matériel pour le faire", alerte-t-elle.

Par ailleurs, ce dimanche matin, la province Sud, qui regroupe près des deux tiers de la population, a annoncé que les écoles resteront fermées toute la semaine.