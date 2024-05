Nouvelle-Calédonie : 600 gendarmes pour «reprendre» la route de Nouméa à l'aéroport

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé une "grande opération de plus de 600 gendarmes" dimanche en Nouvelle-Calédonie pour "reprendre" la route entre Nouméa et son aéroport international. "Une grande opération de plus de 600 gendarmes, dont une centaine du GIGN, est lancée en ce moment même en Nouvelle-Calédonie visant à reprendre totalement la maîtrise de la route principale de 60 km entre Nouméa et l'aéroport", a écrit M.Darmanin sur X, samedi en fin de soirée à Paris.

Les vols depuis et en direction de la Nouvelle-Calédonie sont suspendus depuis mardi, en raison des émeutes provoquées par une réforme électorale jugée inacceptable par les indépendantistes. Samedi, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie avait annoncé que 3.200 personnes étaient bloquées en l'absence de vols, soit parce qu'elles ne pouvaient pas quitter l'archipel, soit parce qu'elles ne pouvaient pas le rejoindre.

Les violences ont fait six morts, le dernier en date samedi après-midi, un Caldoche (Calédonien d'origine européenne) à Kaala-Gomen, dans la province Nord. Les cinq autres morts sont deux gendarmes et trois civils kanaks, dans l'agglomération de Nouméa. Dans un communiqué dimanche matin, le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a fait état d'une nuit "plus calme". "L'État se mobilise pour assurer la protection de la population et rétablir l'ordre républicain", a ajouté la représentation de l'État central.

Elle a annoncé l'arrivée prochaine de "plusieurs centaines de forces de sécurité intérieure, de soutien logistique et opérationnel et de sécurité civile", en plus des renforts déjà envoyés.