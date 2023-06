Nanterre : après la mort d'un adolescent tué par des policiers, la ville des Hauts-de-Seine s'embrase

Ce mardi, les habitants de Nanterre apprenaient la mort d'un jeune habitant de la ville, Naël, âgé de 17 ans. Le triste événement est survenu après le refus d'obtempérer du jeune homme face à deux policiers, alors qu'il était au volant d'une voiture. Quelques heures après, la ville des Hauts-de-Seine s'embrasait pour montrer son mécontentement et sa colère, menant à l'éclat de nombreux heurts avec les forces de l'ordre.

Alors que voitures et poubelles étaient incendiées, des tirs de mortiers contre la police et les pompiers étaient également lancés. Du mobilier urbain a aussi été détruit par les jeunes descendus dans la rue venus exprimer leur indignation. Bien que ce ne soit pas une forme des plus louables, pour Mohammed, une telle réaction est nécessaire. "Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais c'est une espèce de façon de montrer aux gens le mécontentement", estime-t-il. "Sinon, ce ne serait même pas médiatisé. Ça se trouve, ça ne serait même pas passé à la télé, ce serait passé dans les pages que l'on voit défiler sur le smartphone et le lendemain, tout le monde aurait oublié."

Ce mardi 27 juin, les forces de l'ordre ont interpellé 20 personnes et ils craignent que les guérillas reprennent et que les jeunes souhaitent se venger. Ce mercredi, le dispositif de police reste toujours très important.

"C'est le petit frère de tout Nanterre"

À Nanterre, l'émotion est toujours très forte. Entre tristesse, colère et incompréhension, les sentiments se bousculent dans les esprits des riverains. "C'est triste. Le jeune homme, certes, a peut-être commis des erreurs, mais ce n'est pas justifiable ce qu'il a fait, le policier, de le tuer", déplore cet habitant avant de poursuivre, "On en a marre de ce genre d'histoires de bavures policières, c'est incompréhensible."

Une autre riveraine partage ce constat : "Un enfant de 17 ans. Honnêtement, en plus d'être en colère, je suis attristée. Cet enfant, je ne le connaissais pas, mais ça pourrait être mon petit frère. Ça pourrait être le petit frère de... Honnêtement, c'est le petit frère de tout Nanterre", soutient-elle avec émotion. Maintenant, tous attendent les résultats des enquêtes judiciaires pour enfin connaître les circonstances de la mort de l'adolescent.