«J’espère que l’uniforme ne va pas les protéger» : la colère des habitants de Nanterre après la mort du jeune Naël

Ce mardi 27 juin, un jeune automobiliste de 17 ans a été tué en raison d'un refus d'obtempérer par un policier, qui a été placé en garde à vue. Le drame, qui a relancé la controverse sur la réponse des forces de l'ordre dans ces situations, s'est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de police. Mais une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puisqu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.

Oppression

"Sur cette vidéo, on voit qu'il n'y a ni protection, ni service. On est bien dans une oppression. Ce que je vois, c'est que ce jeune homme est braqué par un policier alors qu'il semble n'y avoir aucun danger. Est-ce que l'arme est devenue un moyen de pression ? Dans ce cas-là, on est dans un film du Far West. Il y a une haine qui est mal dirigée par les personnes qui sont dans l'incompréhension, mais c'est justifié. Qui aimerait perdre son petit frère ? Son fils ?", a rapporté Joseph, au micro d’Europe 1.

La mort de l'adolescent et ses circonstances ont suscité émotion et colère à Nanterre, ville de l'ouest parisien où il habitait. "Je suis un peu choqué parce que je trouve que tirer sur un individu, sous prétexte qu'il n'a pas le permis et qu'il y a un refus d'obtempérer, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je pense qu'il y avait pleins d'autres façons d'agir après ce qu'il a pu faire. Ils auraient pu prendre la plaque d'immatriculation et allés chercher la location", a déclaré Souleymane.

"C'est abusif"

"Quittes à tirer, il aurait pu tirer sur les pneus, mais il a préféré tirer sur le conducteur. Je trouve que c'est abusif. Je suis déçu parce que les policiers sont ceux qui sont censés nous protéger et quand on voit ce genre d'images, on ne se sent pas protégés. J'attends que les policiers qui ont agi soient punis. J'espère que l'uniforme ne va pas les protéger", a-t-il ajouté au micro d'Europe 1.