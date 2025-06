Cyril Hanouna – Fête de la musique, PSG-Inter... «Les policiers ont peur depuis l’affaire Nahel, ils ne peuvent plus agir», selon un auditeur

Grégory, un auditeur de Cyril Hanouna, explique en partie les violences qui ont éclaté pendant la Fête de la musique par la peur des policiers de l'affaire Nahel. Il affirme que ces derniers ne peuvent plus agir. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Après celles de la finale de la Ligue des champions, les violences qui ont éclaté pendant la Fête de la musique donnent le sentiment que l'on ne peut plus avoir un événement festif sans violences. C'est en tout cas le ressenti de l'équipe d'On marche sur la tête ce lundi. Et ce n'est pas Grégory qui dira le contraire.

Pour cet auditeur parisien, "il y a de plus en plus de violence en France", "malgré un excellent ministre de la Justice et un excellent ministre de l'Intérieur", "parce que les policiers ont peur d'agir depuis l'affaire Nahel". Et d'enfoncer le clou : "bien sûr il y a de très mauvais policiers, mais il y a de très bons policieres qui ne peuvent plus agir".