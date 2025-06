Plaque commémorative pour Nahel : «Ça me choque, on condamne déjà mon collègue alors que la justice n'est pas passée», affirme Axel Ronde

Un rassemblement en hommage à Nahel s'est tenu ce vendredi à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le jeune homme avait été tué par le tir à bout portant d'un policier lors d'un contrôle routier alors qu'il était au volant d'une voiture de location. Le maire a annoncé qu'une plaque commémorative sera apposée à cet endroit. Une décision qui choque Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC-Police.

Il y a deux ans, lors d'un contrôle routier, Nahel, au volant d'une voiture de location, mourrait après le tir à bout portant d'un policier, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le policier sera d'ailleurs jugé pour meurtre aux assises. Ce vendredi, lors d'un hommage au jeune homme, le maire de la ville a annoncé qu'une plaque commémorative sera apposée sur les lieux.

"On n'attend même pas le résultat finalement du procès"

Invité d'Europe 1 Soir week-end, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC-Police, estime que cette décision "fait fi de la présomption d'innocence" de son collègue : "On est encore une fois dans l'inversion des valeurs. On n'attend même pas le résultat finalement du procès. Ça me choque, on condamne et on crucifie déjà mon collègue alors que finalement la justice n'est pas encore passée".

Axel Ronde revient également sur le profil du jeune Nahel : "C'est un individu qui est connu de la police, multirécidiviste, on sait très bien qu'il roulait à plus de 100km/h, qu'il a failli percuter deux piétons et qui aurait peut-être continué après son interpellation puisqu'il a redémarré et mon collègue a été obligé d'ouvrir le feu. On dirait que c'était un martyr, mais il faut remettre les choses à leur place".