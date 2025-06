Après les violences liées à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions, l'annonce de l'extraction de Mohamed Amra et le jugement pour meurtre du policier auteur du tir ayant tué Nahel, Mathieu Valet estime que "les policiers et les gendarmes" sont pris pour des "imbéciles". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Quand on touche à un policier, il faut arrêter avec les 'mesurettes' qui se foutent de la gueule ouvertement des policiers et des gendarmes". Ce mercredi, dans l'émission Pascal Praud et vous, le député européen Rassemblement national Mathieu Valet n'a pas caché sa colère à l'égard de plusieurs dossiers, notamment les violences survenues après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions samedi.

"Il faut être complètement débile profond"

Une vingtaine d'émeutiers ont été jugés mardi en comparution immédiate. L'un d'entre eux, Ahmed F., un Algérien sous OQTF de 34 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende, mais a été libéré. Certains avocats des émeutiers dénoncent des peines trop sévères et estiment que pour ce genre de crime, un "rappel à la loi suffit", ainsi qu'un "stage de citoyenneté".

"Un stage de citoyenneté ? Non mais franchement ?! On va apprendre à quelqu'un qui a tiré des mortiers sur des policiers : 'Ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire'. Il faut être complètement débile profond pour expliquer qu'ils doivent faire un stage de citoyenneté", assure, très remonté, Mathieu Valet.

Avant de conclure : "Il faut arrêter de prendre les policiers pour des imbéciles. Quand on touche à leur uniforme, à leur intégrité physique, il faut aller en prison, y compris pour une courte peine, mais il faut au moins un an".