Jeune conducteur tué à Nanterre : un policier placé en garde à vue

Un policier soupçonné d'avoir tué un automobiliste de 17 ans après un refus d'obtempérer mardi matin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, a indiqué le parquet dans un communiqué. Une vidéo circulant sur Twitter mardi, authentifiée par l'AFP, montre deux policiers contrôler une voiture jaune. L'un d'entre eux, debout, accoudé sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. Quand le conducteur redémarre, le policier tire à bout portant depuis le côté du véhicule. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau.

Deux enquêtes ouvertes

La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte, malgré l'intervention du Samu. "Son décès a été constaté à 9h15 suite à au moins une blessure par arme à feu", a précisé le parquet de Nanterre. Les faits ont eu lieu vers 8h30 près de la station de RER Nanterre-Préfecture, aux abords de la place Nelson-Mandela, derrière le quartier d'affaires de la Défense. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé que le véhicule avait foncé sur les forces de l'ordre.

Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, a indiqué dans la matinée le parquet, contacté par l'AFP. Une autre enquête, ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), la police des polices. "Un des policiers est actuellement en garde à vue pour homicide volontaire. Les opérations de dépistage d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants ont été réalisées et se sont avérées négatives", a indiqué le parquet dans un communiqué.