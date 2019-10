Migrants morts dans un camion : le chauffeur inculpé pour homicides involontaires

Le chauffeur du camion à bord duquel 39 corps ont été découverts mercredi à l'est de Londres, a été inculpé notamment pour homicides involontaires et trafic d'êtres humains, a-t-on appris samedi auprès de la police britannique. Âgé de 25 ans, Maurice Robinson, originaire d'Irlande du Nord, est poursuivi pour 39 homicides involontaires, trafic d'êtres humains et blanchiment d'argent, tandis que les trois autres personnes arrêtées étaient toujours en garde à vue samedi, selon la police.

Arrêté peu après la découverte du camion mercredi dans une zone industrielle à une trentaine de kilomètres de Londres, il doit être présenté devant la justice à Chemlsford lundi, a précisé la police dans un communiqué. Les enquêteurs ont entamé le long travail pour déterminer l'identité des victimes.

L'ambassadeur du Vietnam s'est entretenu avec la ministre de l'Intérieur britannique

Après avoir indiqué dans un premier temps qu'elle pensait que les 31 hommes et 8 femmes retrouvés morts étaient des ressortissants chinois, des doutes sont apparus après que plusieurs familles vietnamiennes ont fait part de leurs craintes que certains de leur proches fassent parti des victimes.

L'ambassadeur du Vietnam An Ngoc Tran s'est entretenu au téléphone avec la ministre de l'Intérieur britannique et s'est rendu sur place samedi pour rencontrer les responsables des autorités locales et de la police, a indiqué l'ambassade dans un communiqué, soulignant une volonté commune "d'échange d'informations et de coordination pour faciliter l'identification des victimes".