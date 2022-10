Meurtre de Lola : l'émotion reste vive dans le 19e arrondissement de Paris

L'émotion, toujours et encore. Une semaine après la mort de la petite Lola, 12 ans. En fin de journée, un hommage lui sera rendu par les habitants de Fougerolles, dans le Pas-de-Calais. Hommage digne et sobre selon la volonté des parents qui ont trouvé refuge dans le village. Jeudi, à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place Denfert-Rochereau autour d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, qui ont observé une minute de silence en mémoire de l'adolescente. Et dans le 19e arrondissement où vivait Lola, les riverains continuent de se rendre devant son immeuble pour faire vivre son souvenir. Europe 1 s'est rendue sur place.

"J'ai besoin de venir"

Sur le muret, devant l'immeuble de Lola, des centaines de bouquets de fleurs s'accumulent, comme devant un monument aux morts. Certains commencent à faner, d'autres viennent d'être déposés. Sylvie vient tous les jours pour rallumer les bougies éteintes. Sa façon à elle d'entretenir le souvenir de Lola, une semaine après sa mort. "Je viens depuis que j'ai appris le décès. J'ai posé des bougies. Mercredi, je suis venue apporter des roses. J'ai besoin de venir. Je suis concentrée sur cette petite fille et je ressens le besoin d'être ici."

Sous les yeux de Claudine, le mascara a coulé. Habitante du quartier, elle est venue déposer quelques fleurs, regarder les photos disposées sur le trottoir pour ne pas oublier son visage. "Il fallait que je vienne, je regarde les actualités, c'est toujours dans mon esprit, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de mots... Je trouve ce qui est arrivé monstrueux."

Malgré les jours qui passent, le choc est encore présent pour Gladia. Il ne comprend toujours pas comment une chose pareille a pu arriver. "C'est vraiment terrible qu'on puisse se dire que notre petite fille sort et peut-être qu'elle ne va pas revenir. Nous sommes tous touchés par sa mort. Je reviendrai pour lui rendre hommage." Beaucoup espèrent qu'une marche blanche sera bientôt organisée dans le quartier en hommage à la fillette.