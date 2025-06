Mort d'Agathe Hilairet : comment sa montre connectée oriente les enquêteurs vers la piste criminelle

L'enquête autour de la mort d'Agathe Hilairet, 28 ans, retrouvée morte une vingtaine de jours après sa disparition, avance. Grâce à l'analyse de sa montre connectée, la piste de l'accident s'éloigne. Les autorités s'orientent désormais vers trois hypothèses qui impliquent une deuxième personne.



Rebondissement dans l'affaire de la mort de la joggeuse Agathe Hilairet. La piste criminelle est désormais la plus probable dans l’affaire Agathe Hilairet selon les enquêteurs. La joggeuse de 28 ans avait disparu le 10 avril près de Vivonne, dans la Vienne et son corps, sans vie, avait été retrouvé début mai par les autorités.

Un rythme cardiaque qui s'accélère brutalement, puis, s'arrête

Jusqu'à présent, il était difficile de comprendre ce qui était arrivé à la jeune femme. Mais grâce à l'analyse de sa montre connectée, les enquêteurs penchent désormais vers une possible intervention humaine dans la mort de la jeune femme.

Ainsi, alors qu'Agathe fait son sport dans les bois, sa montre connectée enregistre soudainement une accélération totalement anormale, compte tenu du parcours de son rythme cardiaque. Ce dernier s'arrête alors brutalement, détaille le général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie.

Plusieurs hypothèses sur la table

Quand on couple le GPS, on s'aperçoit que le rythme cardiaque s'arrête à un endroit bien précis. Et un certain nombre de minutes après, le GPS va se mettre sur un point qui va être à plusieurs centaines de mètres de là, qui sera la découverte du corps d'Agathe", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Un corps dont la position ne suggère en rien la chute ou le malaise, il aurait donc été déplacé. Trois hypothèses sont désormais évoquées selon le spécialiste. Un homicide involontaire causé par un accident, une agression qui aurait menée à la mort ou alors un assassinat prémédité.