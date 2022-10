Lola : Reconquête réunit quelques centaines de personnes pour pointer la responsabilité de l'État

Malgré l'opposition des parents de la petite Lola face aux récupérations politiques, Reconquête et le Rassemblement national ont organisé, chacun de leur côté, un hommage distinct à la collégienne de 12 retrouvée morte dans des circonstances atroces vendredi dernier à Paris. Si le RN a opté pour une minute de silence devant l'Assemblée nationale, le parti d'Éric Zemmour a lui monté un rassemblement place Denfert-Rochereau dans la capitale.

Quelques centaines de personnes présentes

Jeudi soir, quelques centaines de personnes étaient rassemblées sous la pluie et dans le calme, au pied de la statue du Lion de Belfort.

Dans ce rassemblement se trouvaient des hommes, des femmes, des jeunes et aussi des moins jeunes venus témoigner leur émotion et leur colère après la mort de la jeune fille. Une banderole a été déployée sur la statue de la place, sur laquelle il est écrit 'Élus, vous rendrez des comptes !' Pour la majorité des gens présents, l'État a sa part de responsabilité dans le drame qui a eu lieu dans la mesure où la meurtrière présumée était sous le coup d'une expulsion.

Éric Zemmour ne devrait pas prendre la parole

Ce rassemblement a suscité beaucoup de réactions au niveau politique, une large partie d'élus dénonçant une récupération. Les personnes présentes s'en défendent. "On peut très bien être en deuil et réfléchir aux causes de ce qui s'est passé", affirme un jeune homme qui a répondu à l'appel du parti. Éric Zemmour est présent, mais il ne devrait pas prendre la parole. Sa présence a en tout cas découragé les députés du RN de se joindre à la manifestation.

Vendredi, c'est à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais, où se sont réfugiés les parents de Lola, qu'un hommage très sobre va se tenir. Lundi, les obsèques de la jeune fille seront célébrées à Lillers, toujours dans le Pas-de-Calais, la commune d'origine de la mère, Delphine.