Meurtre de Lola : à Fouquereuil, berceau familial, une marche blanche en hommage à la jeune fille

La famille de Lola a trouvé refuge à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais. Un retour aux sources dans la petite commune des Hauts-de-France, berceau familial. En effet, le père de la jeune fille de 12 ans, dont le corps a été retrouvé dans une malle à Paris ce vendredi, y est originaire. Vendredi 21 octobre, un hommage aura lieu à partir de 17h30 et un livre de condoléances sera également mis à disposition. Une marche blanche a également été annoncée.

Dévastés par la sauvagerie dont a été victime leur petite fille, Joann et Delphine se sont isolés chez la grand-mère, dans une petite maison en retrait de l'une des rues principales du village. Gérard Ogiez, le maire, a longuement rencontré le couple, lundi soir. Il dit avoir été impressionné par la dignité et le courage des parents rongés par des questions sans réponse.

"Quelles raisons de faire un massacre tel qu'on peut le connaître maintenant sans avoir des détails de ce qu'on entend de plus en plus... Non, ils ne comprennent pas, mais ils sont très courageux. Je ne pensais pas les trouver à ce stade de comportement", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"Ils ne comprennent pas"

Un couple qui assure n'avoir jamais eu le moindre différend avec cette Dhabia B., une Algérienne de 24 ans, la principale suspecte. "Ils connaissent même pas cette personne", a expliqué Gérard Ogiez. "La seule fois qu'ils l'ont vu, c'est sur la vidéo. Ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas."

Sans attache à Paris, Joann et Delphine auraient décidé de revenir s'installer à Fouquereuil. Gérard Ogiez assure que tout sera fait pour accompagner ce couple. Une solidarité qui s'exprime également dans le village. "On est tous touchés par ce qui s'est passé", confie une habitante. "On va faire ce qu'il faut. Et puis on va les soutenir, être présents pour eux."

Vendredi après-midi, les habitants sont appelés à venir rendre hommage à la petite victime au foyer communal du village de Fouquereuil.