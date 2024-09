Loiret : des tags «Je suis Gaza» découverts sur une nécropole hommage à la Résistance

Des tags "Je suis Gaza" ont été découverts lundi sur le monument d'une nécropole hommage à la Résistance située à La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret, a appris l'AFP auprès de la municipalité. Ces tags, découverts lundi matin par un habitant, ont été réalisés sur le monument principal de la nécropole nationale de Bellefontaine, "probablement dans la nuit de dimanche à lundi", selon la mairie, confirmant une information de France Bleu Orléans.

"Nous sommes sous le choc"

"Je suis sous le choc, nous sommes sous le choc", a déclaré à l'AFP la maire de la Ferté-Saint-Aubin Katia Bailly. "C'est un acte innommable et hors-sol, la nécropole n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien et ne doit pas en avoir". L'édile a décrit son "indignation" et indiqué que la commune "condamnait fermement" ces dégradations.

Katia Bailly a par ailleurs affirmé qu'une plainte allait être déposée auprès de la gendarmerie, qui s'est chargée des constatations et des relevés. Le monument a été nettoyé par les services municipaux dans la foulée. Le lieu, édifié en 1946, regroupe 75 tombes de résistants tués par les nazis en Sologne et n'avait jamais connu le moindre acte de vandalisme.