Ain : la femme et la fille d'un transporteur de fonds enlevées et séquestrées pendant plus d'une heure

C'est une histoire à peine croyable. Dans l'Ain, la femme et l'enfant d'un transporteur de fonds ont été enlevés et séquestrés pendant plus d'une heure. Le convoyeur a été prévenu par le système de vidéoprotection de son domicile avant d'être appelé par les ravisseurs. Mais que s'est-il passé ?

Il est environ 4 heures du matin lorsque ce père de famille entame sa journée de distribution de billets en Suisse. Soudain, une alerte de son application de télésurveillance s'affiche sur son téléphone. Trois individus cagoulés viennent de s'introduire chez lui.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, il reçoit un appel des malfaiteurs. Ils lui réclament des informations précises sur son véhicule de transport de fonds. Il apprend alors que sa femme et sa fille, âgée d'un an et demi, sont séquestrées. Le père de famille contact aussitôt la gendarmerie.

Un contexte inquiétant de recrudescence des violences contre les convoyeurs de fonds

Une heure et demie plus tard, elles sont retrouvées saines et sauves au bord d'une route à plus de 100 kilomètres de leur domicile. Cette attaque s'inscrit dans un contexte inquiétant de recrudescence des violences contre les convoyeurs de fonds, dénonce John Monfray, délégué syndical central Force ouvrière chez Loomis.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On sent que la violence est à son maximum en ce qui concerne le transport de fonds. On a connu plusieurs tentatives d'agression de nos fourgons blindés. Il y a eu beaucoup aussi d'agressions dans le transport de matériaux précieux. Et tous les deux mois, il y a une agression au niveau de ces transports-là aussi".

En octobre dernier, à Grenoble, un fourgon blindé de transport de fonds avait été attaqué en plein centre-ville par des hommes armés de kalachnikov. Les convoyeurs de fonds avaient finalement réussi à prendre la fuite.